Marc Márquez (Ducati): Schwachpunkt in Silverstone 22.05.2025 - 18:45 Von Silja Rulle

© Gold & Goose Am Medientag noch auf dem Roller, dann ab Freitag auf dem Motorrad: Marc Marquez unterwegs zu einem Termin im Fahrerlager von Silverstone

Rekordsieger Marc Márquez startete in Silverstone in der MotoGP fünfmal von Pole, kam aber nur einmal als Sieger über die Ziellinie. Was seine Schwachstelle auf der Strecke ist. Und was 2025 sein Sieg-Geheimnis ist.