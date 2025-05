Aprilia-Pilot Bezzecchi (5.): So ein Tag tut uns gut

Marco Bezzecchi erzielte im MotoGP-Zeittraining in Silverstone Rang 5. Die schnelle, flüssige Strecke liegt der RS-GP. Neben all den Diskussionen rund um Jorge Martin haben die Leistungen des Italieners Aprilia gutgetan.

Marco Bezzecchi zeigte in Silverstone am Freitag eine starke Leistung. Zunächst fuhr er im ersten freien Training auf Rang 4. Im Zeittraining am Nachmittag, wo es um den direkten Einzug ins Q2 geht, war der Aprilia-Pilot immer in den vorderen Positionen zu finden. Gleich zu Beginn legte er vehement los und fuhr eine schnellste Runde nach der anderen. Nach 20 Minuten der Session führte der Italiener das Feld immer noch an.

Danach mischten sich die Marken an der Spitze munter durch – neben den Ducati-Fahrern zeigten vor allem die Yamaha-Piloten am ersten Trainingstag einen enormen Speed. Zehn Minuten vor Schluss war es dann wieder Bezzecchi, der sich mit 1:57,667 min an die Spitze setzte. Am Ende wurde es für «Bez» Rang 5, womit er den direkten Einzug ins Q2 locker schaffte.

Wie ist es ihm auf dem flüssigen britischen Kurs ergangen – fühlt sich die RS-GP hier anders an als auf Strecken wie Le Mans oder Jerez? «Nein, das Bike fühlt sich eigentlich gleich an. Normalerweise haben wir bei harten Bremszonen mehr zu kämpfen, wo uns am Heck etwas an Stabilität fehlt», erklärte der 26-Jährige. «Auf dieser Strecke gibt es weniger harte Bremszonen. Klar, es gibt sie, so wie in Kurve 6, 15 und 16. Der Rest der Strecke ist schnell und flüssig – bei diesen Bedingungen funktioniert unser Bike sehr gut. Die Kurvengeschwindigkeiten und die Traktion sind gut. Wir haben aber immer noch einige Probleme mit Bewegungen im Bike – beim Bremsen und Beschleunigen.»

An seiner Aprilia hat er seit dem Jerez-Test neben dem Sitz Seitenflügel angebracht. «Diese sind sehr komfortabel, denn wenn ich mich stark reinlehne, kann ich mich mit meinem Hintern draufsetzen», scherzte Bezzecchi und erklärte dann, was der Zweck der neuen Aerodynamik-Teile ist. «Sie geben uns in manchen Situationen zusätzlichen Druck. Bei starkem Wind ist es schwierig damit, aber alles in allem sind sie gut – ich mag sie.»

Nach den durchwachsenen Leistungen bei den letzten MotoGP-Events war das Zeittraining in Silverstone wie Balsam auf die Seele von Bezzecchi und Aprilia. Der Hersteller aus Noale hat derzeit auch an anderen Fronten zu kämpfen – die Diskussionen rund um den möglichen Weggang von Jorge Martin sind das zentrale Thema im Fahrerlager. Wie geht er damit um? «Ich konzentriere mich nicht darauf, denn das betrifft mich nicht», winkte Bezzecchi ab. «Ich fühle mich gleich wie gestern oder vor einem Monat. Natürlich ist es positiv, so einen guten Tag zu haben. Meine Beziehung zu Aprilia ist fantastisch und ich bin sehr stolz, für sie zu fahren. Ich freue mich über deren Unterstützung.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:57,295 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,047 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,347

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,360

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,372

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,404

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,408

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,446

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,524

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,526

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,570

12. Joan Mir (E), Honda, +0,622

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,704

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,767

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,808

16. Luca Marini (I), Honda, +0,856

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,030

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,375

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,430

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,807

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,027

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,353

23. Ai Ogura (J), Aprilia, ohne Zeit

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP1 (23. Mai):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:58,702 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,365 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +0,421

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,462

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,485

6. Maverick Vinales (E), KTM, +0,520

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,721

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,842

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,879

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,879

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,006

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,014

13. Joan Mir (E), Honda, +1,037

14. Johann Zarco (F), Honda, +1,104

15. Luca Marini (I), Honda, +1,131

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,601

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,607

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,998

19. Enea Bastianini (I), KTM, +2,095

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,369

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,537

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,943

23. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,024