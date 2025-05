Vorfall im Zeittraining: Strafe für Franco Morbidelli

VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli muss im MotoGP-Rennen in Silverstone drei Plätze weiter hinten starten. Grund dafür ist eine Strafe, die nach einem Zwischenfall im Zeittraining ausgesprochen wurde.

Schlechte Neuigkeiten für Franco Morbidelli!

Der Italiener vom VR46-Ducati-Team bekommt eine Startplatzstrafe von drei Positionen. Das entschied das Stewards Panel der MotoGP nach der Session.

In der Begründung heißt es: Morbidelli ist auf der Linie zu Beginn des Zeittrainings langsam gefahren und hat dabei einen anderen Fahrer, nämlich den mit der Nummer 72, in den Kurven 12 und 13 behindert. Das ist Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi. Dazu wird angemerkt, dass der Vorfall nicht in den letzten 20 Minuten, also in der entscheidenden Phase, der Session stattfand.

Für das Rennen bekommt Morbidelli damit eine Strafe und muss drei Positionen weiter hinten starten.

Die Strafe ist schon da – Morbidellis Startplatz steht aber noch gar nicht fest. Das Qualifying findet erst am Samstagmittag um 12.50 Uhr MESZ statt. Nur so viel ist klar: Mit Platz 15 im Zeittraining muss Morbidelli den Umweg übers Q1 gehen, verpasste den direkten Sprung ins Q2.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (23. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 1:57,295 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,047 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,347

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,360

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,372

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,404

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,408

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,446

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,524

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,526

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,570

12. Joan Mir (E), Honda, +0,622

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,704

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,767

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,808

16. Luca Marini (I), Honda, +0,856

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,030

18. Enea Bastianini (I), KTM, +1,375

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,430

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,807

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +2,027

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,353

23. Ai Ogura (J), Aprilia, ohne Zeit