Bagnaia: Ist die GP25 eine unüberwindbare Hürde?

Es ist ein Kampf für Francesco Bagnaia in der MotoGP-Saison 2025. Die Ducati GP25 vermittelt ihm nicht die positiven Gefühle wie vergangene Modelle. Kann er das Ruder noch herumreißen, bevor der WM-Zug abfährt?

Francesco Bagnaia hat weiterhin Schwierigkeiten mit seiner Ducati GP25, insbesondere im Hinblick auf das Gefühl für das Vorderrad und den Reifenverschleiß. Die Probleme, die sich bereits durch die gesamte Saison ziehen, traten bei den Rennen in Silverstone, wo er im Sprint Sechster wurde, und im Hauptrennen stürzte, deutlich zutage.

Bagnaias Hauptanliegen ist das mangelnde Gefühl für das Vorderrad, was es ihm erschwert, Vertrauen in schnellen Kurven aufzubauen. Er kann nicht so aggressiv in Kurven einfahren und bremsen wie in der letzten Saison, was seinen Fahrstil, der stark auf spätes Bremsen und viel Schräglage angewiesen ist, beeinträchtigt. Bagnaia sagte: «Ich kann das Vorderrad nicht spüren, ich kann nicht schnell in die Kurve einfahren und wir können nicht dasselbe wie letztes Jahr mit der Bremse machen.»

Er berichtete, dass er nicht unterscheiden kann, ob er einen weichen oder harten Vorderreifen fährt, da sich beide für ihn gleich anfühlen: «Zum ersten Mal kann ich nicht verstehen, ob ich einen weichen Vorderreifen oder einen harten Vorderreifen benutze. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, und für mich ist es im Moment dasselbe, das Motorrad zu fahren.»

Die Probleme führen dazu, dass er beim Einlenken in Kurven nicht die optimale Linie halten kann und gezwungen ist, das Hinterrad stark zu beanspruchen, um das Motorrad zum Einlenken zu zwingen. «Jedes Mal, wenn ich bremse und in die Kurven einfahre, bin ich nicht auf der richtigen Linie, also muss ich das Heck stark zwingen, um das Motorrad zum Einlenken zu bringen, und dann ist er [der Reifen] am Ende.» Dies wiederum führt zu einem erheblichen und ungewöhnlich schnellen Verschleiß des Hinterreifens: «Nach vier Runden war der Hinterreifen komplett fertig und das ist seltsam, aber nicht wegen des Reifens, sondern wegen meines Motorrads, das mir nicht hilft, einzulenken.»

Sicherlich wird auch die psychische Komponente eine Rolle spielen, da er mit Marc Marquez zum ersten Mal einen schnelleren Teamkollegen an der Seite hat. Die aktuelle Lage erinnert an eine ähnliche Phase in der Karriere von Dani Pedrosa zwischen 2013 und 2018. Als Marc Marquez in die MotoGP kam und sein Teamkollege bei Repsol Honda wurde, stieg Marquez schnell zur Nummer 1 auf und löste Pedrosa ab, der danach nie wieder zu seiner alten Form im Team zurückfand. Eine vergleichbare Situation erlebt nun Francesco Bagnaia. Über Jahre hinweg war er die unangefochtene Nummer 1 bei Ducati, doch nun muss er zusehen, wie Marc Marquez aus der Ducati das Maximum holt und damit zumeist erfolgreich ist, während Bagnaia selbst mit Schwierigkeiten kämpft.

Bagnaia benötigt dringend den berüchtigten «Schritt nach vorne». Nach sieben Rennwochenenden hat er 124 WM-Punkte gesammelt und liegt auf dem dritten Platz der MotoGP-Wertung. Der Rückstand auf Marc Marquez beträgt jedoch bereits 72 Punkte.