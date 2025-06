Franco Morbidelli (Ducati) sucht nach Bestätigung

Nach seinem Husarenritt in Silverstone ist Franco Morbidelli zuversichtlich für das anstehende MotoGP-Wochenende in Aragon. Der Italiener konnte dort bereits ein Rennen gewinnen, allerdings nicht mit Ducati.

Franco Morbidelli fährt eine äußerst solide MotoGP 2025. Der Italiener im Ducati-Team Pertamina Enduro VR46 Racing liegt nach sieben Meetings mit 98 Punkten und zwei Podestplätzen auf dem vierten WM-Rang. Zuletzt in Silverstone fuhr der Rossi-Schützling in seinem 200. Rennen spektakulär nach einem Crash auf den vierten Platz.

Allerdings rückte dem 30-Jährigen in der Gesamtwertung zuletzt Johann Zarco (Honda) unangenehm dicht auf die Pelle. Der Franzose, Sensationssieger in Le Mans und Zweiter in Silverstone, hat nur einen Punkt weniger.

Eine weitere Podestplatzierung würde Morbidelli wieder etwas Luft verschaffen, und Aragon am kommenden Wochenende scheint dafür ein guter Ort zu sein. Drei Siege hat ‹Morbido› in der MotoGP bisher erzielt – einen davon vor fünf Jahren im MotorLand Aragon.

«Wir kommen auf eine Strecke mit einer einzigartigen Umgebung und Charakteristik, wo der Asphalt etwas schwierig ist – es gibt keinen Grip, also wird es schwierig», weiß der Ducati-Pilot. «Wir sind aber zuversichtlich, dass wir im MotorLand Aragon gut abschneiden können. Dort konnte ich in der Vergangenheit tolle Ergebnisse erzielen und gewinnen. Es gibt Dinge, die wir aus dem Wochenende in Silverstone lernen müssen, um in Spanien schneller sein zu können. Unser Ziel ist es, weiterhin um Top-Platzierungen zu kämpfen. Mit dem Team machen wir einen großartigen Job und wir sind bereit, das zu bestätigen.»

Den angesprochenen Sieg fuhr Morbidelli allerdings 2020 mit der MotoGP-Yamaha ein. Mit Ducati war Platz 6 im vergangenen Jahr sein bestes Resultat im MotorLand.