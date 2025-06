Fabio Quartararo: Frustbewältigung bei der Formel 1 05.06.2025 - 11:45 Von Johannes Orasche

© Fabio Quartararo/Instagram Fabio Quartararo mit Lando Norris © Fabio Quartararo/Instagram Quartararo in der Ferrari-Box mit Lewis Hamilton © Fabio Quartararo/Instagram Helmtausch mit Mercedes-Rookie Kimi Antonelli Zurück Weiter

MotoGP-Ass Fabio Quartararo (Yamaha) war am vergangenen Wochenende in Barcelona bei der Formel 1 als Zaungast mit dabei und war in mehreren Garagen ein gern gesehener Gast.