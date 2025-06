Di Giannantonio über GP25: «Dieses Bike ist tückisch»

Fabio Di Giannantonio (VR46) hofft in Aragon auf ein konstant gutes MotoGP-Wochenende. Wie Pecco Bagnaia hat auch er bei der Ducati GP25 kein gutes Gefühl für die Front. In Silverstone gelang ihm ein Schritt nach vorne.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) beendete das Sprintrennen in Silverstone auf Rang 3. Im Grand Prix lief es dann nicht mehr so gut – er wurde Neunter. Danach meinte der Römer, dass es sich wie eine verpasste Chance anfühlte, weil er auf der britischen Rennstrecke mit seiner Ducati GP25 ein sehr gutes Gefühl hatte.

Dieses positive Gefühl möchte er ins MotorLand Aragon mitnehmen. Dort finden am kommenden Wochenende die nächsten MotoGP-Rennen statt. Nach den ersten sieben Events, an denen er mit Höhen und Tiefen zu kämpfen hatte, sehnt sich «Diggia» nach einem konstant guten Wochenende – er ist zuversichtlich, dass es damit in Spanien klappen könnte. «Silverstone war für uns ein Wendepunkt, wir haben dort sehr viel gelernt, was unser Bike anbelangt», meinte Di Giannantonio am Donnerstag in der Medienrunde. «Ich denke, wir können hier in Aragon mit einem ordentlichen Setup ins Wochenende starten. In Silverstone hatte ich nach dem Samstag hohe Erwartungen ins Rennen, doch dann war es wegen einiger Kleinigkeiten schwierig für mich, im Grand Prix eine gute Performance abzuliefern. Aber für Aragon sollten wir gute Karten in der Hand haben, um ein stabiles Wochenende hinzubekommen.»

Fabio Di Giannantonio hat neben den beiden Ducati-Werksfahrern Marc Marquez und Pecco Bagnaia in dieser Saison ebenfalls die GP25 zur Verfügung. Marc Marquez hat seit einigen Rennen das neue Chassis im Einsatz. Möchte der Italiener dieses auch ausprobieren? «Das ist eines der Dinge, die ich Gigi Dall’Igna fragen möchte», sagte er. «Es scheint, dass es bei der GP25 gut funktioniert. Ich möchte es testen, um zu sehen, ob es auch für uns besser ist.»

Vor allem Bagnaia wird mit der neuesten Ausbaustufe der Desmosedici in dieser Saison nicht warm – der zweifache MotoGP-Weltmeister kann kein gutes Gefühl für den Vorderreifen aufbauen. Hat Di Giannantonio mit denselben Problemen zu kämpfen? «Dieses Bike ist tückisch. In Silverstone konnten wir das Gefühl verbessern, und ich war auch schneller als in den vorangegangenen Rennen. Aber dieses Motorrad hat bei der Front wie eine Art Filter eingebaut – du kannst kein 100-prozentiges Vertrauen aufbauen», klagte er. Der VR46-Pilot hatte im letzten Jahr die GP23 zur Verfügung – die GP24 ist er somit nie gefahren, ihm fehlt dieser Vergleich. «Letztes Jahr versuchte ich mich mit dem Bike, das ich damals hatte, über dem Limit zu bewegen. In diesem Jahr habe ich das Gefühl, dass ich mich mit dem Bike innerhalb des Grenzbereichs bewege – ich kann es nicht überfahren, weil ich bei der Front limitiert bin. Aber wir können das verbessern. In der Vergangenheit war das Motorrad in vielen Saisons zu Beginn schwierig zu fahren, und im Lauf der Saison konnten wir es stark verbessern. Es ist mittlerweile ziemlich klar, dass sich die GP25 bei der Front so anfühlt, jetzt müssen wir sehen, wie wir es Schritt für Schritt in Richtung der GP24 hinbringen – obwohl ich dieses Bike natürlich nie gefahren bin.»

Im letzten Jahr herrschten in Aragon, aufgrund des neuen Asphalts, schwierige Grip-Verhältnisse. Di Giannantonio erzielte 2024 im Grand Prix Platz 8. «Wir werden uns später noch ansehen, ob die Verhältnisse dieses Mal normaler sind als im letzten Jahr», meinte er. «Es ist aber eine meiner Lieblingsstrecken, denn es gibt hier viele Linkskurven, die ich lieber mag als die Rechtskurven. Ich genieße es sehr, auf diesem Kurs zu fahren.»

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.