Johann Zarco: Weshalb Pedro Acosta sein Vorbild ist

Honda-Pilot Johann Zarco ist nach seinem MotoGP-Sieg in Le Mans und Platz 2 in Silverstone ein gefragter Mann. SPEEDWEEK.com traf den Franzosen zum exklusiven Interview.

Im ersten Teil des Interviews sprach Johann Zarco über persönliche Dinge – etwa über seine Gesangskünste und sein neues Leben in Andorra. Im zweiten Teil geht es darum, wie der 34-Jährige seinen Fahrstil über die Jahre angepasst hat, wer seine Vorbilder sind und welche Ideen er für die Zeit nach seiner Rennfahrer-Karriere hat.

Johann, du bist 2017 in die MotoGP gekommen. Seitdem haben sich die Motorräder enorm weiterentwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass sich auch dein Fahrstil weiterentwickelt hat. Wie war dieser Prozess? Entwickelt man sich weiter, indem man andere Fahrer beobachtet? Wie funktioniert das?

Man versucht, seinen Fahrstil zu ändern, wenn man Leistungseinbußen hat, immer wieder denselben Fehler macht oder an seine Grenzen stößt. Dann versucht man, Dinge zu ändern, um neue Grenzen zu finden. Für mich bedeutet das, mir die besten Fahrer und auch die Newcomer anzuschauen.

Für mich ist Pedro Acosta ein großes Vorbild, weil man sieht, dass er sich so schnell anpasst, aber dabei ein natürliches Talent hat. Warum hat er diesen natürlichen neuen Stil? Wo hat er ihn gelernt? Ich versuche, diese Dinge zu analysieren. Ich habe Pedro seit seiner Kindheit bei Wettkämpfen gesehen und kenne alle Kategorien, in denen er gefahren ist. Deshalb versuche ich zu verstehen, wie er dieses natürliche Gefühl entwickelt hat, das mir fehlt, weil ich aus einer anderen Schule komme.

Von außen betrachtet denken wir, dass Pedro Acosta etwas Neues mitbringt. Siehst du das auch so?

Ich denke schon. Ich finde, er macht einige Dinge besser. Er fährt die neuen Motorräder. Die Motorräder haben mehr Grip, man hat mehr Vertrauen in die Front, sie haben Elektronik für die Beschleunigung. Wenn man stark in der Beschleunigung ist, ist es schwer, einen großen Unterschied zu machen, weil die Elektronik die Schwächen der weniger starken Fahrer kompensieren kann.

Pedro hat die Philosophie, gut zu bremsen, gut in die Kurven zu fahren und Risiken einzugehen. Ich sage Risiko, aber für ihn ist das vielleicht ganz natürlich und kein Risiko, sondern normal. Ich versuche, das in meinem Kopf zu ändern, damit Risiko zu einem Gefühl wird und kein Risiko mehr ist. Das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie ich versuche zu lernen, und er hat das von Natur aus.

Vielleicht ist Aldeguer auch ein gutes Beispiel, weil er mehr oder weniger aus derselben Schule kommt wie Pedro, vielleicht mit etwas weniger Talent oder natürlichem Gefühl, aber er ist da.

Aber auch Ogura ist sehr interessant, weil er einen anderen Stil hat, der aber auch in der MotoGP mit einer Aprilia funktioniert, die kein einfaches Motorrad ist. Ich trete also gerne einen Schritt zurück und sage: «OK, du bist ein guter Fahrer, du hast Erfahrung, aber wenn einige Fahrer besser sind, muss ich von ihnen lernen.»

Wie versuchst du, das zu verstehen? Schaust du dir Videos immer wieder an?

Nein, ich schaue mir nicht viele Videos an. Aber sobald man die Informationen im Kopf hat, analysiert man, was man analysieren muss, wenn man sie in Aktion sieht. Es hängt davon ab, welche Informationen man zuvor im Kopf hat.

Glaubst du, dass die elektronischen Hilfsmittel, die in den letzten Jahren in der MotoGP eingeführt wurden, die Bedeutung des Fahrers im Gesamtpaket der Königsklasse verringert haben?

Das ist schwer zu sagen. Nein, ich glaube nicht, denn wenn man versteht, was man tun muss, kann man immer noch einen großen Unterschied machen. Und diesen großen Unterschied sieht man über die Renndistanz. In einer Qualifikationsrunde können vielleicht alle Fahrer die gesamte Technologie nutzen und die Unterschiede sind sehr gering. Aber über die Renndistanz sieht man dann, wer sie besser versteht und wer nicht.

Was wird Johann Zarco machen, wenn er mit dem Rennsport aufhört? Hast du schon darüber nachgedacht oder ist es noch zu früh?

Nein, noch nicht. Wenn die Zeit gekommen ist, möchte ich mich mehr mit Musik beschäftigen, aber das wird in meiner Freizeit sein. Canal+ möchte, dass ich für sie als Kommentator arbeite und zu den Rennen komme. Ich denke, ich werde das ein bisschen machen, weil es mir Spaß machen wird, diese Erfahrung weiterzuleben. Dann würde ich ein bisschen Langstreckenrennen fahren, um mit einem Team ein sportliches Abenteuer zu erleben und zu versuchen, zu gewinnen.

Da du selbst Motard bist, wie du zugegeben hast, kann ich mir dich gut als zukünftigen Präsidenten des französischen Verbandes vorstellen.

Oh, vielleicht. Aber diese Arbeit hat eine sehr politische Seite. Ich weiß, dass es hart ist. Und das Schwierigste ist, mit den französischen Regeln zu spielen. Das ist es, was den Motorsport in Frankreich ruiniert hat, die französischen Vorschriften. Und das ist... selbst wenn man Präsident der französischen Regulierungsbehörde ist, muss man gegen den französischen Staat kämpfen, und das ist das Schwierigste.