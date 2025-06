Pedro Acosta (KTM): «Sie hatten 12 Tage – genug Zeit»

Pedro Acosta will sich beim MotoGP-Wochenende in Aragon vor allem beim Qualifying verbessern. In Silverstone war dieses für alle KTM-Piloten zum Desaster geworden. Er erwartet sich bei der RC16 deutliche Verbesserungen.

In Silverstone erzielte KTM-Pilot Pedro Acosta mit Platz 8 und 6 im Sprint und im Grand Prix akzeptable Ergebnisse – insbesondere, wenn man bedenkt, dass er sich beide Male von Startplatz 14 nach vorne kämpfte.

Dennoch war der 21-Jährige danach alles andere als zufrieden. «Ich habe keine Geduld und ich kann das nicht akzeptieren. Ich brauche jetzt Unterstützung aus dem Werk. Ich kann nicht länger warten. Es gibt Chancen, die kommen nur einmal im Leben, und ich werde nicht ein Leben lang warten, um Champion in dieser Klasse zu werden», meinte Acosta aufgebracht nach dem britischen Grand Prix. Gleichzeitig unterstrich der Spanier, dass er weiter an das Projekt glaube, er aber Klartext sprechen müsse.

Am kommenden Wochenende steht der Aragon-GP auf dem Programm. Dort konnte Acosta 2024 als Rookie zwei dritte Plätze eingefahren. Was sind seine Erwartungen an die Rennen in diesem Jahr? «Erst einmal müssen wir sehen, wie wir in das Wochenende starten können. Wenn wir aber wieder in der Nähe der Podestplätze kämpfen könnten, dann wäre das ein schönes Ergebnis», meinte er.

Die KTM-Piloten haben bei der RC16 immer noch mit Vibrationen bzw. Chattering zu kämpfen. Ist Aragon mit den langgezogenen Kurven nicht eine schwierige Strecke für KTM? «Auch Silverstone war nicht die beste Strecke für mich und das Bike, aber wir haben es ganz gut hinbekommen und einen Fortschritt erzielt», entgegnete Acosta. «Wir müssen uns im Zeittraining am Freitagnachmittag und in den Qualifyings verbessern – da haben wir momentan unsere größten Probleme und zerstören uns die guten Ergebnisse.»

Die Tatsache, dass es in Silverstone keiner der KTM-Fahrer ins Q2 schaffte, zeigte auf, wie groß die Probleme im Qualifying derzeit sind. «Es war ein Desaster», bestätigte Acosta. «Alles beginnt am Freitag. Das Minimum, was du erreichen musst, ist das Q2 – dann ist das Schlechteste, was dir passieren kann, ein 12. Startplatz. Das ist zwar auch nicht gut, aber besser als 14., 17., 18. oder 19. Das müssen wir am meisten verbessern, denn unsere Renn-Pace ist nicht so schlecht.»

In Silverstone forderte Acosta von KTM eine rasche Verbesserung. Denkt er, dass er in Aragon mit einem größeren Fortschritt rechnen kann? «Menschen haben große Dinge in weniger Zeit hinbekommen. Sie hatten zwölf Tage Zeit, um mich positiv zu überraschen – genug Zeit!», stellte das Ausnahmetalent unmissverständlich klar.