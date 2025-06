Aragon, Q2: Marc Marquez mit Rekordfahrt auf Pole! 07.06.2025 - 11:37 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Marc Marquez: Mit neunem Rundenrekord auf Startplatz 1 © Gold & Goose Pole-Position für Ducati und Marc Marquez Zurück Weiter

Auch wenn im entscheidenden Qualifying kein Weg an Marc Marquez vorbeiführte – hinter Spaniens MotoGP-Ikone ging es spektakulär zu. In die Rennen in Aragon starten vier Ducati-Piloten vor zwei KTM-Athleten.