Pedro Acosta (5.): Kein Grip, aber bereit fürs Podium

Richtig verstehen konnte KTM-MotoGP-Youngster Pedro Acosta nicht, warum er und seine RC16-Kollegen so schnell unterwegs waren. Mit Platz 5 im Zeittraining war es für Acosta der zweitbeste Freitag der Saison 2025.

Red Bull-KTM-Werksfahrer Pedro Acosta konnte seine Ausgangslage unter der Sonne Spaniens im Vergleich zum kühlen England deutlich verbessern. In beiden Freitagssessions kreiste der junge Spanier nah an der Spitze. Nach Rang 6 im freien Training fand sich Pedro Acosta nach dem einstündigen Zeittraining als einer von drei RC16-Piloten im Qualifying 2 wieder – Platz 5 mit einem Rückstand von 0,6 sec auf Platzhirsch Marc Marquez. Nur beim Auftakt in Thailand konnte sich Acosta als Dritter noch besser in Szene setzen.

Während der 21-jährige Acosta am Nachmittag eine Zehntel schneller unterwegs als Teamkollege Brad Binder war, büßte der jüngste KTM-Racer einige Hundertstel auf Tech3-Pilot Vinales ein – sein Landsmann landete auf Position 3 und war damit bester Nicht-Ducati-Pilot.

Pedro Acosta eröffnete seine Media-Brief dann mit einem Fragespiel. «Wie ist es zu erklären, dass wir zuletzt solche Probleme hatten und jetzt mit drei Mann direkt im Q2 stehen? Das müssen wir verstehen.»

Aufgrund der speziellen Streckenverhältnisse fiel Acosta eine klare Bewertung der Sitzungen zum Auftakt des Aragon-GP schwer: «Was es hier sehr besonders macht, ist der geringe Grip der Strecke. Aus meiner Sicht gibt es im gesamten MotoGP-Kalender keine Piste mit weniger Haftung. Der Grip ist so gering, es fällt sogar schwer, das Bike ans Limit zu pushen – das erklärt auch, dass es nicht einen Sturz gibt. Versteht mich nicht falsch, man kann auch in Aragon einen Crash haben, aber der Kurs erlaubt es gar nicht, mit voller Attacke in die Ecken zu gehen. Und dazu kommen dann noch die hohen Temperaturen.»

Acosta ergänzte: «Ich beschwere mich nicht, denn ich habe das Glück dass ich in meiner Heimat sehr oft unter ähnlichen Bedingungen trainieren kann. Aber es ist ein Fakt dass die Strecke nicht den vollen Grip bietet – aber das ist die KTM-Fahrer offensichtlich ein Vorteil.»

Angesprochen auf die Möglichkeiten beim Aragon-GP noch weiter nach vorne zu kommen, zeigte sich der Acosta, der hier 2024 in seiner Rookie-Saison in beiden Rennen auf dem Podium stand, zuversichtlich. «Wir können uns schön noch verbessern, aber die Arbeit auf dieser Strecke ist schwieriger, die Art hier zu fahren macht es nicht einfach jeden Abschnitt exakt zu treffen. Insgesamt denke ich, dass Marc und Alex ein höheres Level haben. Doch ein Kampf ums Podium ist auf jeden möglich, das ist das Ziel.»

Bevor es soweit ist, müssen noch die finalen Startplätze im Q2 ermittelt werden. Mit fünf Ducati (2x Marquez, Bagnaia, Aldeguer, Morbidelli) drei KTM und zwei Honda mit Zarco und Mir eine außergewöhnliche Zusammensetzung. Dazu sind Temperaturen von 35 Grad vorhergesagt. Damit wird nach Le Mans und Silverstone das nächste Wetter-Extrem mitspielen.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:46,397 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,204 sec

3. Maverick Viñales (E), KTM, +0,556

4. Joan Mir (E), Honda, +0,556

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,603

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,661

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,699

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,733

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,788

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,816

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,844

13. Enea Bastianini (I), KTM, +1,074

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,083

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,112

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,155

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,226

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,445

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,726

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,893

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,104

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (6. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:46,974 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,970 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,021

4. Alex Rins (E), Yamaha, +1,024

5. Maverick Vinales (E), KTM, +1,103

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,104

7. Joan Mir (E), Honda, +1,319

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,324

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,345

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,508

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,514

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,514

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,526

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,613

15. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,618

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,679

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,956

18. Enea Bastianini (I), KTM, +2,189

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,461

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,497

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,161