Zeittraining: Marc Marquez vorne, drei KTM im Q2!

Marc Marquez ließ auf der Werks-Ducati keine Zweifel an seinen Aragon-Ambitionen aufkommen. Platz 1. Hinter Bruder Alex überraschten im MotoGP-Zeittraining die KTM und Honda-Vertreter. Schwach, Yamaha.

Aus Sicht der spanischen MotoGP-Fangemeinde hatten die Aragon-Festspiele mit einem weiteren Schaulaufen der Márquez-Brüder begonnen, wobei Marc der weiteren MotoGP-Welt mit einer Sekunde Vorsprung am Rande der Demütigung davongefahren war. Zur Freude der Aprilia-Mannschaft hatte sich auch Marco Bezzecchi als Dritter des freien Trainings gut eingeschwungen.

Unter guten, aber deutlich hitzigeren Bedingungen machte sich das Feld der 21 Piloten – Marini und Ogura fehlen verletzt, dafür ist Yamaha-Pilot Augusto Fernandez mit einer Wildcard aktiv – in das einstündige Zeittraining. Mit 33 Grad verkündete das Thermometer den spanischen Sommer.

Von einer Marc-Marquez-Dominanz war zunächst nichts zu sehen. Es waren die KTM-Piloten Maverick Vinales und Pedro Acosta, Marco Bezzecchi und zur Erleichterung von Ducati Francesco Bagnaia, die abwechselnd im Bestzeitenmodus unterwegs waren. Nach einer Viertelstunde zeigte sich dann erstmals der wahre Marc Márquez. 1:47,370 min – Bestzeit. 0,272 s langsamer, Aprilia-Ass Bezzecchi, dahinter KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales. Pecco Bagnaia war auf Rang 5 zurückgefallen.

Mit Yamaha-Pilot Jack Miller, Rookie Aldeguer, Brad Binder und Fabio Di Giannantonio hatte sich ein bunter Mix in den Top 10 eingefunden. Lediglich Honda blieb dem Geschehen in der ersten Phase der Session fern. Bester RC213V-Vertreter Johann Mir auf Rang 11.

Gute zwanzig Minuten gab es nur wenig Bewegung auf den Zeitenmonitoren. Die Piloten verlängerten ihren zweiten Turn, um möglichst viele Informationen zum Reifenverschleiß auf der knapp 5,1 km langen Rennstrecke in der Nähe von Alcaniz zu sammeln.

Bemerkenswert: Während Marc Márquez am Vormittag eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte Alex Márquez war, drückten sich nach einer halben Stunde Zeittraining zehn Fahrer in 0,7 sec. Hinter «MM93» fuhren Bezecchi, Vinales, Bagnaia, Aldeguer, Alex Márquez und Pedro Acosta nahezu identische Zeiten. Ein guter Vorgeschmack auf die beiden Wettfahrten in Aragon.

Als es ernst wurde bei der Vergabe der zehn direkten Q2-Plätze, drehte zunächst KTM-Youngster Pedro Acosta auf. Mit einer 1:47,551 schob sich der Spanier auf Platz 2. Zwanzig Minuten vor Schluss zog Maverick Vinales nach. Damit waren zwei Bikes aus Österreichs erste Verfolger des dominanten WM-Spitzenreiters.

Um keine Zweifel an seiner Ausnahmestellung aufkommen zu lassen, hämmerte Marc Márquez zwölf Minuten eine 1:46,397 min auf den heißen Untergrund und war damit wieder 1,1 Sekunden in Front. Im Windschatten des Ducati-Werksfahrers hatte sich Brad Binder auf Rang 2 gezogen. Doch der Südafrikaner wurde sofort wieder verdrängt – Alex Márquez, Acosta, Viñales, Morbidelli, Mir und Bezzecchi überrollten Binder in einer Minute.

Spannend wurde es damit zehn Minuten vor Schluss wieder für Pecco Bagnaia – Platz 10 vor dem großen Rundenzeiten-Finale. Doch der Italiener zeigte Biss. Zwei starken Schlussrunden sicherten dem Vizeweltmeister Platz 5 und das Q2-Ticket.

Turbulent der letzte Schlagabtausch. Während Marc Márquez ungefährdet die Bestzeit hielt, gelang Bruder Alex Rang 2. Tech3-Pilot Vinales ließ KTM jubeln. Damit nicht genug. Mit Acosta auf und Binder auf 7 landen drei RC16 direkt im Q2.

Stark auch Honda: Joan Mir und Johann Zarco schießen im Finale auf die Ränge 4 und 6.

Unglücklich dagegen Fabio Quarataro. Der verlässlich schnellste der vier Yamaha-M1-Fahrer haderte mit dem Grip am Hinterrad. Auf Platz 18 büßte «El Diablo» 1,2 sec auf Marc Marquez ein vor dem letzten Anlauf. Der Franzose, der die letzten drei Qualifyings auf P1 beendet hatte, verbesserte sich, kam aber am Freitag in Aragon nicht über Rang hinaus. Platz 18 und Verzweiflung in der Yamaha-Box.

Wenig Freude auch bei Aprilia. Marco Bezzecchi verpasste das Q2 als Elfter um 0,009 sec.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:46,397 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,204 sec

3. Maverick Viñales (E), KTM, +0,556

4. Joan Mir (E), Honda, +0,556

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,603

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,661

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,699

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,733

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,788

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,816

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,844

13. Enea Bastianini (I), KTM, +1,074

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,083

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,112

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,155

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,226

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,445

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,726

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,893

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,104