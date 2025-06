MotoGP Aragon: 2x Fabio im Q2, Bezzecchi hat Probleme

Fabio Di Giannantonio schaffte in Aragon den Sprung ins Q2

In der ersten Qualifying-Session in Aragon schaffen Fabio Di Giannantonio und Fabio Quartararo den Sprung ins Q2. Marco Bezzecchi stürzte und hatte danach technische Probleme. Er setzte kurz vor knapp noch eine Zeit.

Der Vorname Fabio war im Q1 von Aragon der Schlüssel zum Glück!

Im Q1 vor dem MotoGP-Rennen in Aragon schafften beide Fabios den Sprung ins zweite Qualifying und dürfen dort um die Spitzenplatzierungen kämpfen: Fabio Di Giannantonio (Ducati) vor Fabio Quartararo (Yamaha).

Am Freitag die Top-10 im Zeittraining (und damit den direkten Sprung ins Q2) verpasst hatten Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio und Enea Bastianini. «Diggia» schaffte den Sprung – für Bezzecchi lief es wie verflucht.

Für den Sieger von Silverstone war das Q1 nämlich schnell unterbrochen: Mit noch knapp 12,5 Minuten auf der Uhr stürzte der Italiener in Kurve 3. Sein Glück immerhin: Er verunfallte auf der äußeren Seite der Strecke, konnte also zu Fuß den Weg zur Box antreten. Das Rennen gegen die Zeit: Mit noch acht Minuten kehrte er zurück in die Garage, machte sich bereit für die nächste Ausfahrt. Gut 90 Sekunden später war er wieder auf der Strecke.

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo war am Freitag nur 18. geworden, am Samstagvormittag dann immerhin Zehnter. Er setzte mit einer 1:47,078 min die erste schnelle Zeit des Q1. Beim Versuch, sich zu verbessern, kam er dann aber von der Strecke ab.

Bei Bezzecchi lief es weiter bitter: Mit einem Problem, offenbar mit der Höhenverstellung, kehrte er zurück in die Garage. Drei Minuten vor Ende der Session der nächste Anlauf.

Fabio Quartararo setzte dann eine 1:46,631 min, baute seine Führung mit einer starken Zeit aus. Zum Vergleich: Marc Marquez war im Zeittraining eine 1:46,397 min gefahren. Eine riesige Steigerung für Quartararo und seine Yamaha im Vergleich zum Vortag.

Hinter Quartararo setzte sich Raul Fernandez auf der Trackhouse-Aprilia nur acht Zehntel hinter Quartararo. Doch das reichte nicht: Denn Fabio Di Giannantonio zog mit einer 1:46,610 an seinem Namensvetter vorbei und an die Spitze. Fabio und Fabio also im zweiten Qualifying.

Marco Bezzecchi bekam nach all den Problemen tatsächlich noch eine Runde zusammen, schlug aber nur Somkiat Chantra und landete knapp hinter seinem Teamkollegen Lorenzo Savadori, der den verletzten Weltmeister Jorge Martin ersetzt.

Ai Ogura und Luca Marini fallen das gesamte Wochenende über ebenfalls verletzt aus. Ausnahmsweise aber wieder dabei: Augusto Fernandez per Yamaha-Wildcard. Er wurde Achter im Q1.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Qualifying 1 (7. Juni):

1. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , 1:46,610 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,021 sec

3. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,101

4. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,127

5. Alex Rins (E), Yamaha, +0,154

6. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,784

7. Enea Bastianini (I), KTM, +0,843

8. Augusto Fernandez (E), Yamaha, 0,864

9. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,010

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,074

11. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,674