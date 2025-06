Morbidelli (10.): «Weiß nicht, was da passiert ist»

Franco Morbidelli (VR46 Ducati) beendete das MotoGP-Zeittraining in Aragon auf Rang 10. Er fühlte sich nicht wohl und hatte mit dem Hinterradgrip zu kämpfen. Er ist überzeugt, dass eine Verbesserung gelingt.

VR46-Pilot Franco Morbidelli schaffte als Zehnter im MotoGP-Zeittraining den direkten Einzug ins Q2 nur knapp. Bereits im FP1 am Freitagmorgen in Aragon lief es für den Römer nicht nach Wunsch.

«Es war ein seltsamer Tag. Wir hatten mit dem Hinterradgrip zu kämpfen, vor allem am Nachmittag – es war im gesamten Zeittraining so», haderte Morbidelli. «Aber glücklicherweise haben wir den Einzug ins Q2 geschafft. So haben wir am Samstag etwas mehr Zeit bis zum Qualifying und wir können das FP2 besser nutzen.»

«Morbido» hatte sowohl mit dem weichen als auch mit dem Medium-Reifen zu kämpfen. Wird die VR46-Crew an seiner GP24 viele Änderungen vornehmen? «Sicher, wir werden einige Änderungen vornehmen, um mehr Vertrauen zu gewinnen», bestätigte er. «Ich fühle mich momentan nicht sehr gut auf dem Bike, aber wir wissen, dass wir dazu in der Lage sind, uns an einem Wochenende stark zu verbessern. Das haben wir an den ersten sieben Rennwochenenden bereits gezeigt.»

Konnten er und sein Team den Grund für die Schwierigkeiten ausmachen? «Es könnte wegen der hohen Temperaturen gewesen sein.» Zu Beginn der Session musste Morbidelli mit seiner rauchenden Ducati die Box ansteuern und auf das Ersatzbike wechseln. «Ich weiß bis jetzt nicht, was da passiert ist, auf dem Motorrad habe ich nichts gespürt», grübelte er. «Sie sagten mir nur, dass wir das Bike tauschen müssen.»

In der Gesamtwertung liegt Franco Morbidelli derzeit mit 98 Punkten auf Rang 4. Auf den Fünftplatzierten, Johann Zarco (Honda), hat er jedoch nur einen Zähler Vorsprung.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:46,397 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,204 sec

3. Maverick Viñales (E), KTM, +0,556

4. Joan Mir (E), Honda, +0,556

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,603

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,661

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,699

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,733

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,788

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,816

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,844

13. Enea Bastianini (I), KTM, +1,074

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,083

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,112

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,155

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,226

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,445

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,726

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,893

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,104

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (6. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:46,974 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,970 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,021

4. Alex Rins (E), Yamaha, +1,024

5. Maverick Vinales (E), KTM, +1,103

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,104

7. Joan Mir (E), Honda, +1,319

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,324

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,345

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,508

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,514

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,514

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,526

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,613

15. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,618

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,679

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,956

18. Enea Bastianini (I), KTM, +2,189

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,461

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,497

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,161