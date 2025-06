Alex Marquez (2.): Überraschung am GP-Sonntag möglich

Alex Marquez führte den Aragon-Sprint fünf Runden lang an

Mr. P2 auch am Samstag in Aragon: Alex Marquez

Auch ein perfekter Start in den Aragon-Sprint reichte nicht: Zur Mitte des Rennens musste sich Alex Marquez seinem Bruder geschlagen geben. Mit dem Doppel-Podium war der WM-Zweite aber glücklich.

Von Startplatz 2 gelang der Gresini-Ducati unter Alex Marquez der perfekte Schuss in den Sprint über 11 Runden. Der Zweite der WM-Tabelle profitierte zunächst vom wenig souverän Start seines Bruder – der war bis auf Rang 4 abgefallen.

Alex kommentierte die frühe Phase: «Zu Beginn wusste ich nicht genau wo Marc steckt – der Weg in die erste Kurve ist recht kurz und es kann viel passiere. Ich wusste nicht ob er in Problemen steckte, oder ob er auf Platz 7 oder 8 fuhr.»

Doch die Unklarheit löste sich bald auf. Exakt zur Rennmitte hatte der Dominator der Königsklasse seinen Rhythmus gefunden. Eingangs Runde 6 wurde Alex von der #93 auf Platz 2 zurückgestuft.

Der Gresini-Pilot: «Ich wollte in jedem Fall ankommen und das maximale aus dem Rennen herausholen und erst recht als Marc an mir vorbei kam, war mir das Risiko einfach zu hoch. Ich habe es dann etwas ruhiger angehen lassen, wollte auch maximal vielen Informationen für den GP sammeln.»

Ist damit auch bereits für den Großen Preis am Sonntag gefallen? Alex Marquez: «Das Schöne an unserem Sport ist ja, dass man nicht alles voraussagen kann.“ Alles kann passieren, auch morgen in Aragon – Überraschungen sind immer drin. Aber – unter ganz regulären Bedingungen ist es schwer Marc zu schlagen.»

Dazu gab der jüngere, aber größere Marquez zu Bedenken: «Abgesehen davon, auch Platz ist alles andere als leicht zu schaffen. Morbidelli war mit gebrauchten Reifen schon am Morgen extrem schnell. Wir müssen sehr konzentriert bleiben.»

Nach dem Rennen gab Alex Marquez noch grünes Licht zu seinem Crash in der ersten Session am Samstag: «Ich konnte nachvollziehen was los war und es ist nicht schlimmes passiert – ausser dass ich dann im Quali nur ein Bike hatte. Aber da ich da sofort einen gute Zeit hatte, war es kein großes Problem. Bei dem Crash hab ich schlicht den gebrauchten Reifen etwas zu viel zugemutet.»

Begeistert zeigte sich Alex Marquez, der nun 27 Punkte hinter Marc liegt, vom jungen Teamkollegen, der zu ihm aufs Podest stieg. «Es ist der Wahnsinn für das Team, bereits das zweite Doppel-Podium im Sprint. Es zeigt, dass wir alle zusammen als Einheit funktionieren. Dazu diese besondere Atmosphäre. Sie könnte nicht besser für einen starken Rookie und Fermin zeigt es mit den Ergebnissen. Auch Marc hat das schon oft bestätigt – die Stimmung im Team ist einzigartig.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, neun Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, vier Runden zurück

WM-Stand nach 15 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 208 Punkte. 2. A. Marquez 181. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 104. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 92. 7. Bezzecchi 71. 8. Aldeguer 63. 9. Acosta 63. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 257 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 95 4. KTM 93. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 332 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 244. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 196. 4. Red Bull KTM Factory Racing 98. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 79. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 79. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.