MotoGP Sprint Aragon: Marc Marquez siegt erneut!

Marc Marquez gewinnt den Sprint von Aragon, setzt sich gegen seinen Bruder Alex durch. Das Podium komplettiert Rookie Fermin Aldeguer. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi legt eine starke Aufholjagd hin.

Der Sprint-König der MotoGP ist zurück! Marc Marquez gewinnt den Sprint von Aragon.

Vor zwei Wochen in Silverstone hatte Marc Marquez seine erste Sprint-Niederlage der Saison hinnehmen müssen. Der Sieger hieß aber trotzdem Marquez: nämlich Alex Marquez. In Aragon war wieder Marc ganz oben auf dem Treppchen. Der WM-Leader hatte sich im Qualifying auf einer seiner Lieblingsstrecken die Pole-Position gesichert – die 99. seiner Karriere. Und die vergoldete er sich im Sprint. Alex Marquez wurde Zweiter vor seinem Teamkollegen Fermin Aldeguer.

Die meisten Fahrer entschieden sich für den weichen Hinterreifen. Auch Marc Marquez wechselte kurzfristig doch noch vom Medium noch auf Weich. Vorne blieb es beim Mediumreifen. Bei heißen Bedingungen von knapp unter 30 Grad zu Beginn des Sprints ging’s um 15 Uhr los – und zwar erst mal mit einem schwachen Start für Pole-Setter Marc Marquez. Der Spanier fiel auf Platz 3 zurück, sein Bruder übernahm die Führung, hinter ihm Franco Morbidelli.

Auch für Marquez‘ Werkskollegen Francesco Bagnaia lief die Frühphase alles andere als ideal, der Italiener fiel auf Rang 8 zurück. KTM-Pilot Brad Binder fiel in der Frühphase ebenfalls weit zurück, war zwischenzeitlich nur 13. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi musste nach einem Unfall und technischen Problemen im Q1 vom vorletzten Platz ins Rennen gehen, nach der ersten Runde hatte er sich bereits auf Platz 16 vorgekämpft.

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo erlebte nach einem miesen Freitag mit Platz 18 im Zeittraining eine deutliche Steigerung am Samstag: Der Weltmeister von 2021 qualifizierte sich auf Platz 9. Und nach einer Runde fuhr er auf Rang 6 vor. In Runde 2 dann die Berührung zwischen Jack Miller und Joan Mir in Kurve 12. Mir verunfallte und konnte nicht weiterfahren, Miller bekam eine Long-Lap-Strafe ausgesprochen – und vorne zog dann Marc Marquez an Morbidelli vorbei. Das Bruder-Duell um die Spitze also!

In Runde 5 hatte sich dann Bezzecchi bereits auf Platz 10 vorgearbeitet. Zwischen den Marquez-Brüdern zu diesem Zeitpunkt nur gut eine halbe Sekunde Abstand. In Runde 6 wechselte dann die Führung! Marc kämpfte sich an seinem Bruder Alex vorbei, der mittlerweile an Geschwindigkeit einbüßte. Pecco Bagnaia war inzwischen auf Platz 13 zurückgefallen. Ein bitterer Nachmittag für den Ducati-Piloten. Zwischen Quartararo und Vinales kam es dann eine Runde später zur leichten Berührung, Bezzecchi inzwischen direkt hinter den beiden auf Platz 8.

Mit noch vier Runden zu fahren, brachte Marc Marquez bereits knapp 1,3 Sekunden zwischen sich und Bruder Alex, der inzwischen mehr mit Franco Morbidelli auf der VR46-Ducati zu kämpfen hatte. Doch sein Teamkollege Fermin Aldeguer kam ihm zur Hilfe, zog an Morbidelli auf Platz 3 vorbei. KTM-Pilot Pedro Acosta hielt sich souverän an Rang 5. Bei Quartararo ging die Reise unterdessen nach hinten im Feld. Der Franzose war nur noch Elfter, knapp vor Pecco Bagnaia.

Augusto Fernandez brachte dann mit noch zwei Runden zu fahren kurz die gelben Flaggen raus – aber nicht wegen eines Unfalls. Der Yamaha-Wildcard-Fahrer musste mit einem technischen Problem abstellen. Marc Marquez konnte seinen siebten Sprint-Sieg im achten Sprint der Saison souverän ins Ziel bringen. Damit ist bereits jetzt klar, dass er Aragon nach dem Rennen als WM-Leader verlassen wird. In den Top-4 sind allesamt Ducatis, auf Platz 5 jedoch ein starker Acosta auf seiner KTM – und auch Vinales und Binder schafften es in die Top-10. Ebenso wie zwei Aprilias.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, neun Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, vier Runden zurück

WM-Stand nach 15 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 208 Punkte. 2. A. Marquez 181. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 104. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 92. 7. Bezzecchi 71. 8. Aldeguer 63. 9. Acosta 63. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 257 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 95 4. KTM 93. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 332 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 244. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 196. 4. Red Bull KTM Factory Racing 98. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 79. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 79. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.