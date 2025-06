Marc Marquez (Ducati) zu Acosta-Check nach dem Start

MotoGP-WM-Leader Marc Marquez sicherte sich auch in Aragon den Sprint-Sieg vor seinem Bruder Alex und sprach danach über die Berührung mit Pedro Acosta zu Beginn des Rennens und das Manöver gegen Bruder Alex.

Das MotorLand Aragon scheint auch 2025 zum Wohnzimmer für Ducati-Werksfahrer Marc Marquez zu werden. Der Sieg im Sprint war in der laufenden Saison bereits der siebte Streich für den achtfachen Weltmeister, der sich an seinem jüngeren Bruder Alex zur Mitte des Rennens vorbeizwängte und danach ungefährdet den Abstand kontrollieren konnte.

Marc Marquez über seinen Samstag: «Auf meiner Quali-Runde habe ich tatsächlich zu viel Risiko genommen und war damit langsamer. Ich habe es da übertrieben. Es war mehr, als das Bike und die Reifen erlauben, dann beginnt man überall zu rutschen. Es war nicht die beste Runde ehrlich gesagt, aber es war genug für die Pole. Ich habe dann aber im Sprint-Rennen das Motorrad immer gut gespürt, hatte es immer unter Kontrolle.»

Zur Überhol-Aktion gegen Bruder Alex sagt Marc: «Beim Überholmanöver hat der Vorderreifen dann einige Male blockiert – aber es ist der einzige Weg, um einen schnellen Fahrer wie Alex zu überholen. Das Problem hat für mich da schon direkt am Start angefangen mit dem durchdrehenden Hinterreifen. Aber ich bin ruhig geblieben und habe so den Sieg holen können.»

Zur Berührung am Start vor Kurve 1 mit Landsmann Pedro Acosta (Red Bull-KTM) sagt Marc Marquez: «Ich war ein wenig dahinter und wollte dann sehr hart bremsen – auch weil mein Bike nicht in der Position war, in der ich es haben wollte. Diese Art von Renn-Zwischenfällen passieren immer in der gleichen Fight-Situation, wenn ein Fahrer einen schlechten Start hat und dann die anderen Fahrer mit mehr Speed kommen, speziell in Aragon. Das ist auch in Austin der Fall und vielen anderen Fällen. Aber ich denke, wir haben jetzt bei Ducati dafür die Lösung, ich hoffe es zumindest.»

Dann verrät Marc: «Ich fahre exakt mit dem gleichen Motorrad wie Alex und Morbidelli. Ich will jetzt das beste Paket und am Montag werden wir dann die Zeit haben, um andere, neue Dinge probieren.» Dann steht ein Test an.

Zu den vielen MM93-Fans an der Piste sagt er: «Es ist ein Bonus und ich bin auch entspannt. Aber ich darf nicht zu sehr entspannen, wie in Austin oder Jerez. Ich muss im Rennen morgen mein Timing genau kontrollieren und einhalten. Es geht nicht darum, wer gerade vorn und wer hinter mir ist. Ich muss meinen Plan einhalten – voll konzentriert bleiben! Aber wenn ich unter Druck bin, dann bin ich noch besser.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, neun Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, vier Runden zurück

WM-Stand nach 15 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 208 Punkte. 2. A. Marquez 181. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 104. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 92. 7. Bezzecchi 71. 8. Aldeguer 63. 9. Acosta 63. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 257 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 95 4. KTM 93. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 332 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 244. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 196. 4. Red Bull KTM Factory Racing 98. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 79. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 79. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.