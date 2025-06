Brad Binder (KTM): Lieber auf Platz 7 qualifiziert

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder musste sich im MotoGP-Sprint von Aragon nach einem völlig verpatzten Start durch das Feld wühlen. Warum er rückblickend lieber von Platz 7 als von Platz 6 an den Start gegangen wäre.

Brad Binder hatte mit Startplatz 6 am Samstag im Sprint der MotoGP in Aragon eine sehr solide Ausgangslage. Doch ein völlig verpatzter Start warf den 29-jährigen Südafrikaner dann weit zurück. Am Ende fuhr er als Neunter immerhin noch in die Sprint-Punkteränge. Knapp zehn Sekunden fehlten ihm auf den Sieger Marc Marquez (Ducati).

Binder: «Ich hatte endlich ein gutes Qualifying, dann habe ich aber sehr früh durchdrehende Reifen gehabt am Start. Ich fiel da dann zurück auf Platz 16 oder 17. Dann konnte ich ein paar Jungs gleich in den ersten paar Sektoren überholen. In Kurve 12 bin ich dann von der Piste abgekommen, als ich versucht habe, Zeit gut zu machen. Ich hatte davor schon meinen Vorderreifen zum Kochen gebracht. Es war kein guter Sprint, ich hatte da mehr erwartet. Der frühe Reifendurchdreher hat mir da auch keinen Gefallen getan.»

Bei KTM hatte man für den chaotischen Start auf der schmutzigen Piste Vorkehrungen getroffen. Binder: «Wir wussten, dass der Reifen möglicherweise auf den dreckigen Stellen vielleicht durchdrehen würde. Wir haben die Leistung daher gekappt – aber es ist dann dennoch passiert. Aber der Reifen ist auch auf der Sichtungsrunde gleich durchgedreht, als ich das Gas ohne Kupplung geöffnet habe. Ich weiß noch nicht genau, was ich da morgen machen werde.»

Binder weiß: «Wir müssen vielleicht mit den Safety-Cars am Grid ein paarmal den Reifen durchdrehen lassen – ich weiß nicht, was wir sonst tun könnten. Einerseits ist es bitter, weil man eine gute Position verliert. Andererseits ist es aber auch verdammt gefährlich. Wenn man auf Kurve 1 zufährt, fährt jeder nur so an einem vorbei. Wenn man solche Unterschiede im Speed hat, dann ist das sehr haarig.»

Zu seiner Startposition 6 innen auf der Geraden, sagt Brad mit einem gequälten Lächeln: «Ich wünscht mir, dass ich mich diesmal auf Platz 7 qualifiziert hätte. Die Rundenzeit ist einfach gekommen, indem ich die Runden sauber gefahren bin. Das war ein guter Schritt.»

Binder fuhr im Finish des MotoGP-Sprints seinen persönlich schnellsten Umlauf: «Ich bin etwa drei Runden davor von der Piste abgekommen. Der Vorderreifen ist dann am Ende wieder zurückgekommen, ich konnte wieder anziehen.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2,080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, neun Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, vier Runden zurück

WM-Stand nach 15 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 208 Punkte. 2. A. Marquez 181. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 104. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 92. 7. Bezzecchi 71. 8. Aldeguer 63. 9. Acosta 63. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 257 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 95 4. KTM 93. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 332 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 244. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 196. 4. Red Bull KTM Factory Racing 98. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 79. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 79. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.