Franco Morbidelli (4./Ducati): «Es war ein Wagnis»

Franco Morbidelli unterwegs in Aragon auf seiner neongrünen Ducati

VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli stellte sich nach dem Sprint von Aragon Fragen, gab zu: «Es war ein komplizierter Sprint. Ich habe nicht gut verstanden, was passiert ist.» Seine Reifenwahl sei ein Wagnis gewesen.

Wie schon im Rennen in Silverstone wurde VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli auch im Sprint von Aragon Vierter und verpasste erneut knapp das Podium. Wie die Mehrheit der Fahrer war er mit weichen Hinterreifen ins Rennen gegangen. Der Plan ging zumindest übers gesamte Rennen gesehen nicht ganz auf, eine Position verlor er an Gresini-Ducati-Rookie Fermin Aldeguer. Beim Italiener blieben nach dem Rennen aber noch viele Fragen offen.

Morbidelli: «Es war ein komplizierter Sprint. Ich habe nicht gut verstanden, was passiert ist. Ich hatte zu Beginn des Rennens nicht das Potenzial, das die Brüder hatten.» Gemeint sind Marc und Alex Marquez, die auch am Ende vor ihm landeten.

Der VR46-Ducati-Pilot: «Ich konnte den neuen Soft nicht nutzen, um von den Medium-Jungs wegzukommen, weil der Medium-Reifen nach sechs oder sieben Runden mehr Potenzial hatte. Es war ein Wagnis. Wir müssen verstehen, warum ich den neuen Reifen nicht voll ausnutzen konnte.»

Dennoch war Morbidelli aber zufrieden mit der Steigerung übers Wochenende hinweg: «Wir haben stark gearbeitet. Heute Morgen waren wir voll da. Und jetzt am Nachmittag ist es ein vierter Platz, der echt gut ist. Eine große Verbesserung im Vergleich zu gestern.»

Morbidelli qualifizierte sich an Rang 3, zog nach dem Start sogar kurz an Marc Marquez vorbei, der schlecht wegkam. Im Zeittraining am Freitag war Morbidelli lediglich Zehnter geworden. Im Sprint nun Rang 4 und somit nur eine Position Verlust.

Der Start war besonders kritisch, erklärt der Italiener. Morbidelli war auf der schmutzigen Seite des Kurses gestartet, kam aber trotzdem gut weg. Er erklärte: «Ich hatte einfach Glück. Glück, dass nichts passiert ist. Die Dorna hat gute Arbeit mit der Reinigung der Strecke geleistet. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr viel sauberer. Aber es ist immer noch schwierig, auf dieser Strecke normal zu starten.»

Und was ist von Startplatz 3 im Rennen am Sonntag drin? Morbidelli: «Marc ist auf einem anderen Level. Alex ist mehr auf einem ähnlichen Level, aber zu Beginn des Rennens war er heute sehr weit weg. Es ist schwer zu sagen, was wir morgen rausholen können.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, neun Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, vier Runden zurück

WM-Stand nach 15 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 208 Punkte. 2. A. Marquez 181. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 104. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 92. 7. Bezzecchi 71. 8. Aldeguer 63. 9. Acosta 63. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 257 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 95 4. KTM 93. 5. Yamaha 84.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 332 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 244. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 196. 4. Red Bull KTM Factory Racing 98. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 79. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 79. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.