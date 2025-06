Marc Marquez wie 2015! «Das perfekte Wochenende»

Wie vor zehn Jahren am Sachsenring führte Marc Marquez an diesem Wochenende in Aragon alle Sessions an, gewann nach dem Sprint auch den GP. Er verriet, mit welchem Gedanken-Trick er sich im Rennen hielt.

Ein Wochenende der Marc-Marquez-Dominanz! Nach Pole-Position und Sieg im Sprint gewann der achtmalige Champion auch den Grand Prix von Aragon. Marquez glücklich nach dem Rennen: «Das Wochenende war ein perfektes Wochenende für uns. Wir haben alle Sessions angeführt und war sehr konzentriert.»

Das Aragon-Wochenende war das erste Wochenende seit dem Sachsenring 2015, an dem ein Fahrer jede einzelne Session angeführt, die Pole-Position geholt und auch den Grand Prix gewonnen hat. Das letzte Mal schaffte das – natürlich Marc Marquez selbst.

Marquez: «Es war ein perfektes Wochenende. Das Team hat hervorragend gearbeitet. Ich habe mich komplett aufs Training konzentriert und habe von Anfang an eine sehr gute Intensität gezeigt und war fast eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte. Und dann habe ich versucht, mit weniger Risiko die gleiche Geschwindigkeit zu finden. Wir haben es nach 2015 jetzt wieder geschafft, also 10 Jahre später. Es ist schön, wieder ein perfektes Wochenende zu haben.»

Das Rennen verlief sauber: «Ich war sehr fokussiert. Das Rennen war heute schneller als ich erwartet hatte. Aber trotzdem konnte ich es gut managen und bis zum Ende kontrollieren.»

Marquez erklärt: «Ich habe immer versucht, meinem Gefühl zu folgen. Ich habe einfach die Rundenzeiten vergessen und bin so gefahren, wie ich mich gefühlt habe. Und dann habe ich einmal gesehen, dass wir im 47er-Bereich waren. Aber in diesem Moment habe ich nicht mehr gespürt als sonst. Also bin ich ruhig geblieben. Und dann wurde die Strecke Schritt für Schritt schneller, weil ich auf die gleiche Weise gefahren bin. Es war aber auch wichtig, den Hinterreifen nicht zu überhitzen.»

Und er stellt klar: «Wenn ich um diese Meisterschaft kämpfen will, darf ich keine dummen Punkte verlieren, wie ich es zum Beispiel in Austin getan habe.» Da war er in Führung liegend gestürzt. Marquez gesteht nach dem Aragon-Rennen: «7, 6 und 5 Runden vor Schluss habe ich ein wenig an Austin gedacht. Und dann habe ich mir gesagt: Wie können wir eine Lösung finden? Die schnellste Runde. Denn so komme ich besser ins Rennen zurück.»

Sein Bruder Alex wurde hinter ihm Zweiter – wie schon am Vortag im Sprint. Und endlich konnten die Brüder gemeinsam auf dem Podium vor ihren Heimfans feiern. Marc Marquez: «Als Alex in Jerez gewonnen hat, war ich ein bisschen traurig. Denn ich war nicht mit ihm auf dem Podium, um zu feiern.» Marc Marquez wurde in Jerez nur Zwölfter, sein Bruder Alex holte seinen ersten Sieg in der MotoGP. «Aber heute sind wir bei einem GP in Spanien Erster und Zweiter geworden. Das ist etwas ganz Besonderes für die Familie und die Freunde, da Lleida ganz in der Nähe ist. Genießen wir es, denn es ist ein sehr süßer Moment.» Lleida ist der Heimatort der Brüder. Nach dem perfekten Wochenende und zwei Marquez-Doppelsiegen dürfte die Party rund ums MotorLand Aragon und Lleida riesig sein.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Rennen (8. Juni)

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:11,195 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,107 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,029

4. Pedro Acosta (E), KTM, +7,657

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,363

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

7. Joan Mir (E), Honda, +14,938

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +16,022

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,321

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,190

11. Alex Rins (E), Yamaha, +19,646

12. Enea Bastianini (I), KTM, +24,624

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,986

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +26,761

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,122

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,117

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,588

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1:26,319 min

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 15 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Vinales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.