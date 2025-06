Pecco Bagnaia mit geänderter Bremse wieder auf Speed

Nach einem verheerenden Sprint der ohne WM-Punkte ausging und Vizeweltmeister Bagnaia im Mittelfeld zurückließ, deutet alles darauf hin, dass sich der Italiener wieder zurück in der MotoGP-Elite ist. Jubel über Platz 3.

«Pecco Bagnaia ist verzweifelt», titelte SPEEDWEEK.com vor weniger als 24 Stunden. MotoGP-Doppelweltmeister Francesco fand sich nach eigener Aussagen am Tiefpunkt der GP-Karriere wieder. Im Sprint von Aragon stolperte Bagnaia von einem Problem ins Nächste – auf der kurzen Distanz reichte es nicht einmal für einen WM-Punkt.

Doch bereits am Sonntagmorgen stellte sich eine erste Erleichterung ein. Im Teamwork hatte man vor dem Warm-up eine Adaption an der Desmosedici mit der Nummer 63 vorgenommen. Eine Kleinigkeit, ausgedacht von Crew-Chief Gabbarrini, die große Wirkung zeigte.

Im Großen Preis von Aragon wendete sich das Blatt dann endgültig zum Positiven. Pecco Baganaia setzte Startplatz 3 und und hatte auch nach Kurve 1 genug Vertrauen um sein Bike mit vollem Engagement im Stile eines Pecco Bagnaia um den Kurs zu treiben. Den Sieg des Teamkollegen konnte Bagnaia nicht verhindern, doch lange war Platz 2 möglich. Im Ziel fehlten gut zwei Sekunden auf den Sieger – im kurzen Sprint waren es 14 Sekunden.

Am besten fasst es der Fahrer selbst zusammen: «Unabhängig von dem Ergebnis – für mich war die Fahrt ins Ziel wie ein Sieg. Platz 3 ist fantastisch für mich – und meine Mannschaft. Durch solche Situationen geht man immer zusammen – und ich freue mich dass ich heute mehr Vertrauen haben konnte.»

Zu der «Optimierung» verriet Bagnaia: «Eine Sache, dir wir geändert haben kam über die Bremsanlage. Die Techniker hatten die Bremsscheiben so modifiziert, dass wir die Blockaden bei voller Verzögerung deutlich reduzieren konnte und dadurch ist das Vertrauen beim Weg in Kurve gestiegen.»

Laut Bagnaia kommt das Erfolgserlebnis mit Platz im Aragon-GP zum richtigen Zeitpunkt: «Ich bin so froh – die nächsten Rennen finden in Mugello statt. Dort war ich immer besonders konkurrenzfähig und ich will mit dem richtigen Gefühl hier wieder einen Sieg ins Auge fassen. Das wäre sehr wichtig und eine weitere Stärkung für mich – und mein Team.»

Pecco Bagnaia ergänzte sichtbar erleichtert: «Dazu kommt der Test am Montag. Hier können wir weitere wichtige Vorabeiten leisten, die Sachen weiter treiben und mein Vertrauen weiter steigern. Das was wir heute gesehen haben war ein wichtiger Schritt, aber noch nicht die gesamte Lösung.»

Für den Sieggewohnten Bagnaia – niemand gewann in den letzten drei Jahren mehr Rennen – bedeutet Aragon einen Schlüsselmoment. Auch der Beziehung zu seinem Arbeitgeber wird der kleine Befreiungsschlag gut tun. In der WM-Tabelle verlor Bagnaia zwar weiteren Boden auf die spanischen Spritzenreitern, doch der Druck von hinten durch Franco Morbidelli wurde erfolgreich gestoppt.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Rennen (8. Juni)

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:11,195 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,107 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,029

4. Pedro Acosta (E), KTM, +7,657

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,363

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

7. Joan Mir (E), Honda, +14,938

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +16,022

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,321

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,190

11. Alex Rins (E), Yamaha, +19,646

12. Enea Bastianini (I), KTM, +24,624

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,986

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +26,761

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,122

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,117

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,588

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1:26,319 min

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 15 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Vinales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.