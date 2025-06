Nakagami ersetzt verletzten Luca Marini in Mugello

Takaaki Nakagami war bereits in Le Mans im Einsatz, ersetzt in Mugello Luca Marini

Einem Medienbericht zufolge hat Honda einen Ersatzfahrer für den Italien-GP nominiert. Takaaki Nakagami soll in Mugello das MotoGP-Wochenende anstelle von Luca Marini absolvieren. Der Italiener war schwer gestürzt.

Wie unsere Kollegen von Autosport berichten, wird Takaaki Nakagami den noch immer verletzten Luca Marini bei Honda im nächsten Rennen in Mugello ersetzen. Marini war beim 8-Stunden-Rennen von Suzuka schwer gestürzt.

Bereits vor einer Woche in Aragon fiel Marini aus, Honda ernannte allerdings keinen Ersatzfahrer, Joan Mir ging entsprechend als Einzelkämpfer an den Start. Nun bekommt er mit Nakagami einen Kollegen an die Seite, der diese Saison sogar schon gepunktet hat. Dabei hatte Nakagami vergangene Saison eigentlich seine aktive Karriere beendet.

Nakagami fuhr in Le Mans aber in dieser Saison bereits für Honda als Testfahrer per Wild-Card. Und er fuhr im Frankreich-Grand-Prix sogar auf einen starken sechsten Platz! Mit zehn Punkten steht Nakagami auf einem starken 20. Platz (von 26 Fahrern) in der WM-Wertung – und das mit bislang nur einem Wochenende im Einsatz.

Marini war in Suzuka schwer gestürzt, verletzte sich an Schlüsselbein, Hüfte, Brustbein, Knie und Lunge. Ein rechtsseitiger Pneumothorax hatte zudem den Rücktransport nach Europa erschwert. Marini ist inzwischen aber zurück in Italien und arbeitet an seinem Comeback. Er hatte kürzlich angekündigt, in Mugello dabei sein zu wollen – aber in der Garage.