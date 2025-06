Barcelona-Test mit viel Speed: Honda vor Yamaha & KTM

Bei weniger Verkehr auf dem Circuit de Catalunya setzten Honda, Yamaha, KTM und MotoGP-Macht Ducati die private Testarbeit fort. Die Rundenzeiten purzelten. Drei Marken auf Augenhöhe – Aleix Espargaro hielt die Spitze.

Nach einem durchaus intensiven Testgeschehen am gestrigen Mittwoch auf dem GP-Kurs von Barcelona, bei dem sich acht MotoGP-Piloten mit zehn Moto2-Piloten und einem Honda-Superbike auf der Piste arrangiert hatten, ging es an Tag 2 deutlich kompakter zur Sache.

Die meisten Moto2-Teams hatten den Test nur für einen Tag angesetzt. Aus der Stammgarde der mittleren Klasse kreiste nur noch die SpeedUp-Besatzung mit Celestino Vietti und Alonso sowie Aspar-Rookie Dani Holgado.

Dazu gab es zwei weitere, durchaus interessante Tester auf Moto2-Maschinen. MSi-Moto3-Pilot Angel Piqueras folgte dem Vorbild Jose Antonio Ruedas, der am ersten Tag auf der Moto2-Kalex testen durfte. Piqueras saß auf dem Motorrad von Sergio Garcia. Wie erst am Dienstag berichtet, droht die Trennung vom Spanier und Rennsieger 2024.

Ebenfalls auf der Strecke eine KTM-Ajo-Moto2-Kalex mit der Startnummer 12. An Bord: Maverick Vinales. Der hat zwar Testverbot in der Königsklasse bei Privattests, doch Runden auf einem Nicht-MotoGP-Bike sind gestattet. Schnellster Moto2 war Lopez. Mit einer 1:42,0 war der Spanier nochmals 0,2 s flotter unterwegs als Senna Agius am Vortag. Vinales nutzte den Tag als Trainingseinheit, ließ sich nicht provozieren und fuhr zwei Sekunden langsamer als Alonso Lopez.

Tapfer erprobt wurde in der Königsklasse speziell im Yamaha-Lager. Miguel Oliveira sowie Jack Miller hielten auch am heutigen Donnerstag als Orientierungspunkt für das Yamaha-Testteam mit Fernandez und Dovizioso her. Die Testfahrten wechselten auch an Tag 2 jeweils zwischen der aktuellen M1 mit Reihenmotor und einer komplett neuen V4-Version.

Routinier Andrea Dovizioso gab im Rahmen des Barcelona-Tests zu Protokoll: «Das Testteam ist damit beschäftigt, beides zu entwickeln. Das aktuelle Motorrad und das neue Bike mit V4-Motor. Mit dem neuen Motorrad haben wir nur einen Funktionstest durchgeführt. Wir sind noch nicht so weit, die Leistung zu bewerten. Die Werksfahrer werden die V4 erst testen, wenn wir glauben, dass die Leistung gut genug ist, um sie zu fühlen und zu verstehen.»

Zur Einordnung der Zeiten: Schnellster Yamaha-Pilot nach zwei Tagen in Catalunya war Miguel Oliveira. Der Portugiese verpasste die Gesamtbestzeit nur knapp. Mit seiner Zeit von 1:39,168 min war der Stammfahrer rund 2,3 s schneller als die Testeinheit mit dem neuen V4-Motorrad.

Bestzeit, wenn auch mit weniger als einem Zehntel Vorsprung, fuhr wie schon am Vortag Honda-Tester Aleix Espargaro. Der Katalane nutzte die guten Gripverhältnisse am Vormittag und steigerte sich um eine volle Sekunde. Die 1:39,073 min war zugleich eine volle Sekunde besser als die schnellste Rennrunde von Marc Marquez beim letzten GP im November 2024 – aber auch 0,4 sec über dem Streckenrekord von Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia.

Eine signifikante Steigerung gab es aus dem KTM-Lager zu vermelden. Pol Espargaro kam auf der RC16 bis auf gut 0,2 s an die schnellste jemals in Barcelona gefahrene Quali-Runde durch Pedro Acosta (1:38,949 min) heran. Bedenkt man, dass Pol Espargaro noch vor vier Tagen als TV-Reporter fürs spanische Fernsehen aktiv war, eine absolut bemerkenswerte Rundenzeit.

Nur am Vormittag auf dem Entwicklungsträger aus Österreich aktiv war Dani Pedrosa. Der GP-Veteran verlor 1,5 s auf die Bestzeit, war aber immer noch flotter unterwegs als Michele Pirro. Der Ducati-Solist konzentrierte sich ausschließlich auf den Vergleich zweier GP-Spezifikationen. Nicht klar ist, wie sich die Bikes im Detail unterscheiden – sicher ist aber: Pirro dreht von allen Piloten die meisten Runden.

Auch der zweite Pramac-Yamaha-Tester Jack Miller schraubte seine Zeit herunter und fuhr nun ebenfalls unter 1:40 min.

Motorenruhe in der Königsklasse herrscht nun für eine Woche. In einer Woche versammelt sich dann das MotoGP-Fahrerlager zu einem Höhepunkt des Rennkalenders – dem Großen Preis von Italien in Mugello.

Ergebnisse MotoGP-Test Barcelona (12. Juni):

1. Aleix Espargaro (E), Honda, 1:39,073 min

2. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,085 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,152 sec

4. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,612 sec

5. Dani Pedrosa (E), KTM, +1,567

6. Michele Pirro (I), Ducati, +1,708

7. Yamaha Tester 1, Yamaha, +3,085

8. Yamaha Tester 2, Yamaha, +3,167

9. Michele Pirro (Bike 2), +3,263

Ergebnisse MotoGP-Test Barcelona (11. Juni):

1. Aleix Espargaro (E), Honda, 1:40,089 min

2. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,077 sec

3. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,708

4. Pol Espargaro (E), KTM, +0,818

5. Dani Pedrosa (E), KTM, +1,031

6. Yamaha Testfahrer 1, Yamaha, +1,491

7. Michele Pirro (I), Ducati, +1,890

8. Yamaha Testfahrer 2, Yamaha, +4,434