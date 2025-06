Somkiat Chantra (Honda): Wo er Fortschritte spürt

Somkiat Chantra in Aragon

Somkiat Chantra fährt seine erste Saison MotoGP. Trotz Platz 22 beim Test nach dem Aragon-GP zog er ein positives Fazit: «Ich war konstant und habe mich auf dem Motorrad wohlgefühlt.» Wo er Verbesserungen erkennt.

MotoGP-Rookie Somkiat Chantra fuhr auf seiner Honda beim Test in Aragon in der Zeitenliste nur auf Platz 22 – zog aber dennoch ein positives Fazit.

Chantra sagte nach Ende der ersten Test-Session zur Mittagszeit: «Ich habe noch keine neuen Teile ausprobiert, sondern lediglich die Einstellungen des Motorrads getestet, da die anderen Fahrer ganz andere Einstellungen verwenden. Wir probieren verschiedene Dinge aus, um herauszufinden, welche mir besser gefallen. Wir haben die Rundenzeiten verbessert und waren auch besser als am Wochenende.» Im Aragon-Rennen wurde er 16., ließ zwei Piloten hinter sich.

Zwar setzte der junge Thailänder eine bessere Rundenzeit als noch am Rennwochenende in Aragon, war aber dennoch der Letzte in der Zeitenliste. Mit 2,259 Sekunden auf die Spitze (Maverick Vinales mit einer 1:45,694 min) ist der Abstand nach vorne noch groß – allerdings fuhr Chantra auch keine Time-Attacks. Der Fokus lag auf dem Sammeln von Daten und der Abstimmung.

Der Idemitsu-Honda-LCR-Fahrer: «Wir haben noch den Nachmittag und werden noch ein wenig experimentieren und einige Runden fahren, um die Rundenzeiten weiter zu verbessern. Insgesamt haben wir ein paar kleine Änderungen an der Vorderseite vorgenommen.»

Den gesamten Testtag über kamen dann noch ein paar neue Komponenten zum Einsatz, andere Elektronik sowie weitere Feinschliffarbeiten am Set-up.

Chantra hält später in seinem Gesamtfazit fest: «Ich war konstant und habe mich auf dem Motorrad wohlgefühlt. Auch beim Bremsen habe ich Fortschritte gemacht, was positiv ist.»

Teamkollege Johann Zarco landete gut eine Sekunde vor Chantra, aber mit Platz 17 auch recht weit hinten. Auch er war nicht für die schnellen Rundenzeiten angetreten.