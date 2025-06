Schnellste Rennrunde: Di Giannantonio vor Marquez!

Ein schlechtes Qualifying und eine durchwachsene erste Runde warfen Fabio Di Giannantonio im MotoGP-Sprint in Mugello zurück, doch das Renntempo des VR46-Ducati-Piloten lässt für Sonntag einiges erwarten.

VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio beendete den MotoGP-Sprint in Mugello auf einem starken fünften Platz. Von Startplatz 7 aus gestartet kam er als Siebter aus der ersten Runde und machte im Laufe des Rennens zwei weitere Positionen gut, indem er zuerst an VR46-Teamkollege Franco Morbidelli und später an Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo vorbeizog.

Doch es wäre noch mehr drin gewesen, denn ein Blick auf die schnellsten Rennrunden der einzelnen Fahrer belegt, dass «Diggia» einer der schnellsten Fahrer im Feld war.

«Nach dem Training am Morgen war mir klar, dass ich ein richtig gutes Renntempo habe, mit dem wir um ein gutes Ergebnis kämpfen können. Doch ich sorgte mich etwas ums Qualifying. Ich habe zu kämpfen, einen frischen Reifen richtig zu nutzen», erklärte Di Giannantonio

«Ich wollte so weit wie vorne starten und dachte nicht an die Pole. Wir verpassten die zweite Reihe, was mich nicht gerade happy machte. Doch mir war andererseits klar, dass ich schnell genug war, um einige Positionen gutzumachen», kommentierte er den siebten Startplatz.

Doch was wirft Di Giannantonio auf eine Runde zurück? «Mit einem frischen Reifen war ich eigentlich immer schneller. Hier schiebt das Motorrad, ich kann keine engen Linien fahren und den Schlupf nutzen, um das Motorrad zu steuern. Ich komme einfach von der Linie ab, wie in der Moto3. Doch mit 300 PS ist es schwierig, wie in der Moto3 zu fahren. Wir müssen das Motorrad mit dem Gas steuern können. Wenn uns das gelingt, dann werden wir stark sein.»

Aus der dritten Reihe kam «Diggia» gut weg. «Mein Start war gut, doch die erste Kurve nicht. Ich verlor die Chance, um mit Pecco und Vinales ums Podium zu kämpfen», ärgerte sich der Italiener, der sich im Laufe des Rennens bis auf die fünfte Position vorkämpfte. «Ich holte viele Positionen auf und fuhr die schnellste Rennrunde im Sprint. Mein Renntempo war wirklich gut, aber es kam nur ein fünfter Platz heraus», zeigte sich der VR46-Pilot nur bedingt zufrieden.

Glück hatte Di Giannantonio in Kurve 1: Den leichten Kontakt mit KTM-Pilot Brad Binder bekam Di Giannantonio nicht mit. Binder kam dabei aber zu Sturz und kegelte die LCR-Honda von Johann Zarco aus dem Rennen.

«Ich bekam nichts mit, bis ich die Bilder nach dem Rennen sah. In diesem Moment war ich außen neben «Bez». Wenn man außen fährt, dann muss man dem Fahrer vertrauen, der innen ist», beschrieb Di Giannantonio, der bedauerte, dass zwei Fahrer stürzten: «Ich war nicht happy, als ich es nach dem Rennen mitbekam. Doch ich hätte nichts machen können.» Binder machte Di Giannantonio keinen Vorwurf und bestätigte, dass es ein Rennunfall war.

Ergebnisse MotoGP Mugello, Sprint (21. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:31,416 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,441 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,561

4. Maverick Vinales (E), KTM, +3,099

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,139

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +6,391

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +7,631

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +8,926

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +10,361

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,096

11. Enea Bastianini (I), KTM, +11,870

12. Ai Ogura (J), Aprilia,+12,930

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +13,916

14. Joan Mir (E), Honda, +15,460

15. Taka Nakagami (J), Honda, +17,038

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,031

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,729

18. Alex Rins (E), Yamaha, +24,661

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,539



– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 11 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 17 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 245 Punkte. 2. A. Marquez 210. 3. Bagnaia 147. 4. Morbidelli 118. 5. Di Giannantonio 104. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 83. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 74. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 294 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 112. 4. Aprilia 107. 5. Yamaha 89.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 392 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 284. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 89. 9. Trackhouse MotoGP Team 70. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.