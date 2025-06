Stefan Bradl über Marc Marquez: «Er ist clever!»

Honda-Testfahrer und ServusTV-Experte Stefan Bradl analysierte im Rahmen von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» die Performance von MotoGP-WM-Leader Marc Marquez in Mugello.

Die MotoGP-WM in Mugello brachte erneut eine eindrucksvolle Demonstration der Marquez-Brüder, die sich im Sprint und im Grand Prix jeweils die Ränge 1 und 2 sicherten. Der deutsche Honda-Tester und ServusTV-Experte Stefan Bradl sprach darüber im MotoGP-Talk im Rahmen der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7».

Fast unglaublich: Für Marquez war es der erste Sieg in Mugello seit dem Jahr 2014. «Er hat sich perfekt in Szene gesetzt. Es war das, was er schon lange nicht erreicht hat – er musste in Italien wieder einmal gewinnen», sagte der 35-jährige Bayer über Marc Marquez. «Er ist in unglaublich guter Form, daher wollte er auch wieder in Italien gewinnen.»

«Marc hat aus den Fehlern gelernt, die er gemacht hat. Er hat mit seinem Team gearbeitet und war in einer Verfassung, wo er nun auch in Mugello zuschlagen kann», analysierte Bradl. «Er hat natürlich erst mal tiefgestapelt und dann aber die Ergebnisse sprechen lassen. Er ist clever – nicht nur auf dem Bike, sondern auch in der Presse.»

Für den ehemaligen Moto2-Weltmeister aus Zahling ist nach dem Hauptrennen in Mugello klar: «Es war zu Beginn so, dass Pecco Bagnaia alles in die Waagschale schmeißen musste. Tosender Jubel dann, als ein Italiener auf einem italienischen Bike führte. Pecco hat dann Marc ziehen lassen müssen – aber man kann ihm keinen Vorwurf machen. Er hat alles rausgeschmissen, was er hatte.»

«Die Tifosi waren schon etwas enttäuscht – sie sind auch ein bisschen verwöhnt. Ein Spanier – auch wenn er auf einem italienischen Bike sitzt – schmeckt da halt nicht so gut.» Zu Bagnaia sagte Bradl auch: «Seinen eigenen Anspruch konnte er nicht erfüllen.»

Zum MM93-Malheur am Start des Sprintrennens erklärte Bradl: «Auch die kleinen Fehler – er macht sich da ja Stress – hat er innerhalb einer Runde wieder ausgemerzt. So wie Marc die Ducati fährt, ist er fast nicht zu schlagen.»

Ergebnisse MotoGP Mugello, Rennen (22. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:09,214 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,942 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,136

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,081

5. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +9,329

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +16,866

7. Raul Fernandez (E), Aprilia, +18,526

8. Pedro Acosta (E), KTM, +19,349

9. Brad Binder (ZA), KTM, +19,377

10. Ai Ogura (J), Aprilia, + 21,943

11. Joan Mir (E), Honda, +22,877

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +25,578

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,123

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,130

15. Alex Rins (E), Yamaha, +28,155

16. Taka Nakagami (J), Honda, +33,110

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +40,900

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +1:10,075



– Jack Miller (AUS), Yamaha

– Maverick Vinales (E), KTM

– Johann Zarco (F), Honda

– Enea Bastianini (I), KTM



WM-Stand nach 18 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 270 Punkte. 2. A. Marquez 230. 3. Bagnaia 160. 4. Morbidelli 128. 5. Di Giannantonio 120. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 94. 8. Acosta 84. 9. Aldeguer 78. 10. Quartararo 61. 11. Vinales 54. 12. Ogura 49. 13. Binder 42. 14. Marini 38. 15. R. Fernandez 36. 16. Bastianini 35. 17. Mir 32. 18. Rins 32. 19. Miller 31. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 319 Punkte. 2. Honda 124. 3. KTM 120. 4. Aprilia 118. 5. Yamaha 92.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 308. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 248. 4. Red Bull KTM Factory Racing 126. 5. Aprilia Racing 102. 6. LCR Honda 97. 7. Monster Energy Yamaha 93. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 89. 9. Trackhouse MotoGP Team 85. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 40.