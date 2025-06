Aleix Espargaro (Honda) ersetzt Luca Marini in Assen

Aleix Espargaro wird am kommenden Wochenende bei der Dutch TT in Assen den verletzten Luca Marini im Honda-Werksteam vertreten. Für den MotoGP-Testfahrer ist es der dritte Renneinsatz in der Saison 2025.

Nach Jerez und Silverstone wird Honda-Testfahrer Aleix Espargaro vom 27. bis 29. Juni in Assen das dritte Mal in diesem Jahr mit der RC213V ein Rennwochenende bestreiten. In den Niederlanden wird er im HRC-MotoGP-Werksteam Luca Marini ersetzten, der sich Ende Mai bei Testfahrten auf dem Langstreckenbike in Suzuka schwer verletzt hatte.

«Ich freue mich sehr, Honda unterstützen zu dürfen und dieses Wochenende in Assen mit dem Werksteam zusammenzuarbeiten. Viele Fahrer träumen davon, im Honda-Werksteam zu fahren», meinte der Katalane. «Dass ich nun diese Chance bekomme, ist eine echte Überraschung und eine große Freude – auch wenn es nur vorübergehend ist. In den beiden vergangenen Wochenenden dieses Jahres konnte ich mich immer weiter steigern, daher hoffe ich, dass wir dieses Wochenende etwas näher an die Spitze herankommen. Ich habe gute Erinnerungen an Assen und es wird sehr interessant sein, Honda dort zu sehen, denn die Strecke unterscheidet sich ziemlich von den Strecken, auf denen ich normalerweise teste. Ich hoffe, Luca erholt sich gut und kann bald wieder hier sein.»

2023 erzielte Espargaro auf der niederländischen Rennstrecke einen Podestplatz (damals noch mit Aprilia). Honda betonte in einer Aussendung, dass der Fokus der Nummer 41 in Assen darauf liegen wird, das Maximum aus dem Wochenende herauszuholen, anstatt Testarbeit zu verrichten – so wie bei Taka Nakagami in Mugello.

Bei seinen bisherigen Renneinstätzen in der MotoGP-Saison 2025 konnte Aleix Espargaro keine Punkte holen. Beim Spanien-GP erzielte er im Sprint und im Grand Prix die Ränge 18 und 17, in Großbritannien landete er im Sprint auf Platz 17, im Hauptrennen am Sonntag schied er aus.