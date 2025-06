Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Assen

Am kommenden Wochenende findet die Dutch TT in Assen statt

Direkt nach dem Italien-GP geht es am kommenden Wochenende in den Niederlanden weiter. Auf dem TT Circuit in Assen werden die MotoGP-Stars um Siege kämpfen. Den Zeitplan gibt es hier im Überblick.

Am kommenden Wochenende reisen wieder zahlreiche deutschsprachige Fans nach Assen, um in der «Kathedrale des Speeds», dem TT Circuit Assen, ihre MotoGP-Helden anzufeuern. Bis zur Corona-Saison 2020 war die niederländische Strecke der einzige Austragungsort der Motorrad-WM, auf dem seit 1949 jährlich ein WM-Lauf stattfand.

Die 4,542 km lange Piste verfügt über sechs Links- und zwölf Rechtskurven und die längste Gerade misst lediglich 487 m. Die erfolgreichsten Fahrer in Assen sind Ángel Nieto (15 Siege in den Klassen 50 und 125 ccm) und Giacomo Agostini (14 Siege in den Klassen 350 und 500 ccm). Die meisten Siege in der Königsklasse erreichte hingegen Valentino Rossi. Insgesamt gewann der Italiener acht Mal die Dutch TT, darunter sein 115. und letzter GP-Sieg am 25. Juni 2017.

Letztes Jahr konnte Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia sowohl den Sprint als auch den Grand Prix jeweils vor Jorge Martin für sich entscheiden. Assen zählt zu den Lieblingsstrecken des Italieners. Nach dem durchwachsenen Mugello-Wochenende hat Bagnaia in der WM-Tabelle bereits 110 Punkte Rückstand auf Teamkollege Marc Marquez. Der Spanier wiederum reist mit viel Selbstvertrauen an und möchte seinen Erfolgslauf fortsetzen.

In Assen werden neben den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auch wieder die Piloten der MotoE-WM am Start sein. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 26 Runden sein.

Zeitplan für den Großen Preis der Niederlande 2025 (MESZ):

Freitag, 27. Juni:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, P1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, P2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 28. Juni:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

12.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)

Sonntag, 29. Juni:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)