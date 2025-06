WM-Rivalen über Bagnaia: Am Boden, aber nicht k. o.

Die Probleme des zweifachen MotoGP-Weltmeisters Pecco Bagnaia in der Saison 2025 waren in Mugello deutlich zu sehen, doch Ducati sucht weiterhin nach einer Lösung. Die Krise könnte nur vorübergehend sein.

Am 12. September 2021 schlug Pecco Bagnaia Marc Marquez um eine halbe Sekunde und gewann den Grand Prix von Aragon. Es war der erste von 30 Siegen des Italieners in der Königsklasse, womit er auf Platz 9 in der ewigen Bestenliste dieser Kategorie steht. Nach dem Italien-GP am vergangenen Wochenende in Mugello, einer Rennstrecke, auf der der Weltmeister von 2022 und 2023 zwischen 2022 und 2024 zwei Sprints und drei Grands Prix dominiert hatte, ist der 28-Jährige nun seit sechs Rennen ohne Sieg – die längste Durststrecke seit seinem ersten Erfolg im MotorLand.

Sein vierter Platz in Mugello war ein deutliches Beispiel dafür, dass die Konfiguration der GP25-Werks-Desmosedici Bagnaia nicht das gleiche Vertrauen in die Front beim Bremsen gibt, was seine Stärke ist und eine der Tugenden, die seine elf Siege im Jahr 2024 untermauerten. Bagnaia hat die Medien seit der ersten Runde in Thailand über das Problem informiert. Er gewann in den USA, hauptsächlich aufgrund eines Fehlers und Sturzes seines Teamkollegen Marc Marquez, aber obwohl er vier weitere Podiumsplatzierungen erzielt hat und damit auf Platz 3 in der Gesamtwertung liegt, hat er in den letzten vier Grands Prix nur einmal einen Pokal gewonnen. Bagnaia hat eindeutig an Selbstvertrauen verloren, was durch die Synergie zwischen Marquez und dem Motorrad und der Tatsache, dass Alex Marquez den Italiener in neun Rennen auf seiner alten 2024er-Maschine sechs Mal geschlagen hat, noch verstärkt wurde. Marc Marquez' stärkste Waffe ist seine Produktivität in den Sprints – eine weitere Schwäche von Bagnaia – und seine acht Siege am Samstag haben ihm weitere Punkte eingebracht.

In Mugello zeigte sich Bagnaia von seiner besten Seite – er attackierte und lieferte sich in den ersten sieben Runden ein Duell mit den Brüdern und umging seine Probleme – und von seiner schwächsten, als er in der vorletzten Runde von Fabio Di Giannantonio (VR46) überholt wurde und damit den Podestplatz verlor.

Bagnaia und sein Crew-Chief Cristian Gabarrini haben die Balance des Motorrads verändert und sogar eine größere Brembo-Bremsscheibe ausprobiert, die auf der anspruchsvollen Strecke mit geringer Bodenhaftung in Spanien vielversprechende Ergebnisse lieferte, in der Toskana jedoch wirkungslos blieb. In Mugello erklärte Bagnaia am Donnerstag mutig: «Wenn ich hier nicht konkurrenzfähig bin, können wir davon ausgehen, dass es ein Problem gibt.» Am Sonntagnachmittag war er trotz des Willens und der Unterstützung der meisten der 84.600 Zuschauer niedergeschlagen.

«Es ist, als müsste ich dem folgen, was das Motorrad verlangt, und wenn ich versuche, das zu tun, was ich will, stürze ich oder fast», erklärte er. «Am Sonntag wäre ich in der letzten Kurve fast auf dem Boden gelandet, als ich versuchte, einfach die gleiche Linie zu fahren wie immer. So ist es eine Schande, aber es ist, wie es ist, seit dem ersten Rennen ist es so.»

Bagnaia sieht sich einem Marquez-Sandwich mit zwei unterschiedlichen Motorradspezifikationen gegenüber. «Ich beobachte während des gesamten Rennens die Brüder und was sie tun, in der Hoffnung, dass ihnen ein Fehler unterläuft – damit ich vielleicht eine Chance habe, sie zu überholen», erklärte er. «Ich bin da, stecke zwischen sieben und acht Zehntelsekunden fest, dann versuche ich aufzuholen, komme auf zwei oder drei Zehntel heran und muss wieder langsamer werden, weil das Vorderrad überall zu untersteuern beginnt. So laufen meine Rennen dieses Jahr immer ab.»

Auf die Frage, ob er einfach sein Motorrad für 2024 zurückfordern könne, antwortete Pecco: «Das ist unmöglich. Das kann man nicht machen.» Mit 110 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen gab er auch zu, dass die Meisterschaft 2025 keine Priorität habe. Im Jahr 2022 holte er bekanntlich einen Rückstand von 91 Punkten auf Fabio Quartararo (Yamaha) auf, aber abgesehen von einer Verletzung der Marquez-Brüder oder einem radikalen technischen Durchbruch ist es unwahrscheinlich, dass er seinem Lebenslauf einen dritten MotoGP-Titel hinzufügen kann. «Wenn wir nichts ändern und das Motorrad gleichbleibt, ist es meiner Meinung nach schwierig, an die Meisterschaft zu denken», sagte er. «Wir müssen also einfach etwas anders machen und hoffen, eine Lösung zu finden, denn zumindest habe ich eine Chance zu kämpfen. Das Potenzial ist da, ich weiß, dass ich um den Sieg kämpfen kann. Ich weiß, dass ich das, was ich in den ersten sechs, sieben Runden gemacht habe, immer machen kann. Ich muss mich nur mit meinem Motorrad wohlfühlen.»

Bagnaia ist ein angeschlagenes Tier, aber seine Kollegen betonen, dass seine Wettbewerbsfähigkeit und seine Möglichkeiten nicht unterschätzt werden sollten. «Es ist schwierig, in solchen Momenten etwas zu sagen, aber Pecco ist wirklich stark, daher habe ich keinen Zweifel, dass er sich schnell wieder erholen wird», meinte sein Freund und VR46-Teamkollege Marco Bezzecchi. «Er hat einen starken Charakter, aber vor allem ist er ein sehr starker Fahrer. Heute [in Mugello] lief es natürlich nicht so, wie er es sich gewünscht hatte, aber am Ende war sein Speed unglaublich. Er ist immer unter den Top-5 in der MotoGP, und wir sind die 22 besten Fahrer der Welt. Er ist also sicherlich an hohe Standards gewöhnt, aber letztendlich ist er nicht allzu weit davon entfernt.»

«Pecco hat eine wunderschöne Fahrweise und war in den letzten vier Jahren sicherlich der Maßstab für uns bei Ducati», sagte Di Giannantonio. «Seine größte Stärke ist das Bremsen. In diesem Jahr scheint er ein wenig mit der Abstimmung des Motorrads zu kämpfen, um sich frei fühlen zu können, das zu tun, was er will. In der letzten Phase des Rennens, wenn das Vorderrad anfängt, sich stark zu bewegen, sind die Reifen verschlissen und man muss vielleicht mehr Bereiche des Motorrads nutzen. In Mugello hatte er ein wenig zu kämpfen ... und ich habe die Gelegenheit genutzt.»

«Es stimmt, dass er sich bemüht. Er versucht alles», stellte Marc Márquez in der Pressekonferenz nach dem Rennen fest. «Wie wir heute gesehen haben, hat er am Anfang viel Druck gemacht. Vielleicht sogar zu viel. Als ich ihm folgte, hat er die Reifen stark beansprucht. Vielleicht ist das der einzige Weg, denn wenn man Probleme hat, kämpft man gegen das Motorrad; man wird müder und die Rundenzeit wird langsamer. Aber wie wir dieses Wochenende gesehen haben, war Pecco das ganze Wochenende über schnell.»

Mugello war eine Hochburg für Bagnaia, und auch die Dutch TT in dieser Woche ist ein weiteres gutes Pflaster für ihn: Dort feierte er 2016 seinen ersten Sieg in der Moto3-WM und dominierte in den letzten drei Jahren die MotoGP. Wie schnell kommt die Wende?