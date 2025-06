Bradl zu Marquez-Pfiffen: «Marc kann das ausblenden»

MotoGP-Testpilot und ServusTV-Experte Stefan Bradl sprach bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über das Pfeifkonzert der italienischen Fans gegenüber Marc Marquez nach dessen Sprint-Sieg in Mugello.

Stefan Bradl analysierte in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» die Lage in der MotoGP-WM nach der Hitzeschlacht von Mugello. Der Moto2-Weltmeister von 2011 und ServusTV-MotoGP-Experte war selbst jahrelang als Honda-Tester direkt an der Seite von WM-Leader Marc Marquez. Um den Spanier aus dem Ducati-Werksteam drehte sich auch der Großteil der Analyse.

Zu den Pfiffen für Marquez nach dem Sprintsieg am Samstag sagte Bradl: «Die Vergangenheit kennt man natürlich. Da war ein gewisser Valentino Rossi involviert und da war Marc Marquez halt ein wenig der Spielverderber. Mugello oder Mugiallo, da war ja alles Gelb, als Rossi noch gefahren ist.» Vom berüchtigten Sepang-Clash von 2015 ausgehend, meinte Bradl: «Rossi ist damals um den WM-Titel gefahren. Marc hat ihn in diesem Rennen aufgehalten, dann ist halt der Gaul mit ihm durchgegangen. Das war der Knackpunkt – man musste sich danach entscheiden, in welchem Lager man ist. Der WM-Titel ist Rossi nicht mehr geglückt, weil Marc der Spielverderber war. Der Stachel sitzt noch immer tief bei den italienischen Fans.»

Die aktuelle Lage beim Zoff Rossi/Marquez wertete Bradl so: «Es ist schon noch eine abgekühlte Atmosphäre jetzt. Okay, man ist älter geworden – es ist auch vielleicht ein wenig Gras drüber gewachsen. Aber es ist ja nicht so, dass sie, wie wir hier, ein Gläschen Wasser trinken miteinander. Die halten glaube ich schon noch ein wenig Abstand.»

Bradl weiß bezüglich der Pfiffe auch: «Marc kann es natürlich perfekt ausblenden. Es ist ja auch schon um einiges besser geworden. Marc kann sich anpassen und jetzt weiter verbessern. Er versucht, seine Leistung abzurufen. Das war ja auch der Grund, warum Rossi gegen ihn gekämpft hat. Jetzt ist Marc nach seinen Verletzungen wieder auf der Höhe und kann nun die Rossi-Rekorde knacken. Auch bei den Rennsiegen könnte er noch rankommen. Dann wäre er natürlich die alleinstehende Legende. Das ist wie im Tennis mit Federer und Djokovic – wer hat die meisten Grand-Slam-Siege.»