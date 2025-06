Aleix Espargaro fährt Österreich-Radrundfahrt!

Honda-MotoGP-Edeltester Aleix Espargaro wird Anfang Juli beim Profiradrennen «Tour of Austria» erstmals für das Team Lidl Trek Future Racing antreten. Der Spanier sprüht vor Vorfreude.

Aleix Espargaro wird am kommenden Wochenende für das Honda-Werksteam im Rahmen der Dutch TT bei der MotoGP-WM in Assen am Start sein. Anfang Juli wartet auf ihn eine noch härtere Aufgabe. Der 35-Jährige wird als Radprofi bei der Tour of Austria an den Start gehen. Der Katalane, der 2024 seine Karriere als MotoGP-Stammfahrer beendet hatte und als Testfahrer zu Honda ging, wird für das Team Lidl Trek Future Racing antreten.

Das Radrennen quer durch Österreich findet von 9. bis 17. Juli statt. Die diesjährige Tour of Austria beginnt in Steyr in Oberösterreich. Das Rennen über fünf Etappen führt in Summe über 714,2 Kilometer und 13.753 Höhenmeter. Das Ziel des letzten Teilstücks befindet sich in Feldkirch in Vorarlberg. Dort wird eine Etappe über knapp 150 km das Finale der Tour markieren.

Espargaro scheint gut vorbereitet, er nahm zuletzt unter dem Coaching von Performance-Mitarbeitern der Lidl-Trek-Truppe an diversen Trainingslagern teil. Gemäß einer Aussendung des Teams sei Espargaro bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere und will sich nun beim sehr anspruchsvollen Etappenrennen in Österreich beweisen. «Ich bin sehr glücklich darüber, wie dieses Jahr verlaufen ist. Es hat mein Leben und alles, was ich bisher getan habe, komplett verändert», sagte Espargaro.

«Es ist fantastisch, Teil eines so großen Teams wie Lidl Trek zu sein. Ich habe mich als Radsportler enorm weiterentwickelt und in diesen sechs Monaten viel gelernt. Ich fühle mich gut und kann es kaum erwarten, Rennen zu fahren und meine Beine gegen einige der besten Radsportler der Welt zu testen. Ich werde ein starkes Team um mich haben, das mir die Grundlagen beibringt», stellte Espargaro klar.

«Es wird eine schöne Herausforderung, aber ich habe keine Erwartungen an mein Radsportdebüt», so Espargaro. «Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu lernen, meinen Teamkollegen zu helfen und vor allem das Leiden zu genießen.» Die Tour of Austria gehört nach der Kategorisierung der UCI zur Kategorie 2.1. Dies bedeutet, dass Teams aus allen drei Profikategorien (WorldTeams, ProTeams und Continental Teams) teilnahmeberechtigt sind. Espargaro wird in Österreich Teamkollege von Tour-de-France-Etappensieger Patrick Konrad sein, der als einer der Favoriten auf den Sieg bei seiner Heimrundfahrt gilt.