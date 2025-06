Bradl: MotoGP-Test auf dem Balaton Park Circuit

Der deutsche Honda-MotoGP-Testfahrer und ServusTV-Experte Stefan Bradl wird für Reifenhersteller Michelin einen privaten Probelauf auf dem Balaton Park Circuit absolvieren – auch alle anderen Hersteller sind vertreten.

Die MotoGP-WM gastiert am kommenden Wochenende bei der traditionsreichen Dutch TT in Assen, dann folgt vom 11. bis 13. Juli der Deutschland-GP auf dem Sachsenring. Ende August gibt es im MotoGP-Kalender einen neuen europäischen Schauplatz. Dann feiert nämlich der Balaton Park Circuit in Ungarn seine Premiere in der MotoGP-WM.

Die neue Piste im MotoGP-Kalender liegt am nordöstlichen Ufer des Plattensees, etwa 40 Kilometer von Szekesfehervar (Stuhlweißenburg) entfernt. Zuletzt absolvierte Supersport-Ass Marcel Schrötter mit seinem WRP-Ducati-Team im Rahmen eines Trackdays bereits einen privaten Probelauf in Ungarn, am Mittwoch in dieser Woche waren viele Fahrer aus der Superbike-WM auf dem Balaton Park Circuit zu Gast.

Honda-MotoGP-Tester Stefan Bradl wird am heutigen Donnerstag auf der neuen Strecke fahren. Neben ihm werden auch die Testfahrer anderer Hersteller auf dem Balaton Park Circuit unterwegs sein. «Alle Testteams sind jeweils mit einem Fahrer vertreten. Der Plan ist, dass wir Michelin einen Eindruck verschaffen und für den Hersteller Daten sammeln», berichtete Bradl gegenüber SPEEDWEEK.com. Konkret bedeutet das: Matteo Baiocco fährt für Aprilia, Pol Espargaro sitzt auf der KTM, Augusto Fernandez wird für Yamaha seine Runden drehen und Michele Pirro für Ducati. Die Testteams sollen für den französischen Reifenhersteller wichtige Erkenntnisse für das anstehende Premieren-Rennwochenende im August sammeln.

Marcel Schrötter sagte nach seinem Probelauf in Ungarn, dass das Layout der Rennstrecke eher für Autos geeignet wäre. Einige Schikanen wurden nachträglich eingebaut, da der Speed für die Auslaufzonen ansonsten zu hoch gewesen wäre.