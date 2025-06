Franco Morbidelli: Weshalb er sich vor Assen fürchtet

MotoGP-Ass Franco Morbidelli (VR46 Ducati) kommt nach dem enttäuschenden Italien-GP mit gedämpften Erwartungen nach Assen. In der Vergangenheit konnte er dort nur in der Moto2-WM Top-Resultate einfahren.

Franco Morbidelli (Ducati) erlebte in Mugello ein durchwachsenes MotoGP-Wochenende. Bei seinem Heim-GP wollte er vor den zahlreichen Fans ein weiteres Podest erzielen. Dazu kam, dass der VR46-Pilot in der Toskana in speziellen Farben unterwegs war.

Doch es kam anders: Morbidelli holte im Sprint und im Grand Prix nur die Ränge 7 und 6. Im Hauptrennen am Sonntag kassierte er zudem eine Long-lap-Strafe, nachdem er KTM-Tech3-Fahrer Maverick Vinales in der neunten Runde ins Aus beförderte. Da er seine Strafe nicht korrekt ausgeführt hatte, bekam er eine zweite Long-lap aufgebrummt. In Anbetracht dessen war der sechste Platz ein gutes Resultat, «Morbido» war natürlich trotzdem nicht zufrieden. Nach dem Italien-GP liegt er mit 128 Punkten auf Gesamtrang 4.

Am kommenden Wochenende findet in Assen der Große Preis der Niederlande statt. An die Dutch TT hat Morbidelli gute Erinnerungen, obwohl die von ihm erzielten Top-Ergebnisse schon etwas zurückliegen. 2016 wurde er Dritter, 2017 holte er sich den Sieg – beides in der Moto2-WM.

2024 beendete Morbidelli sowohl den Sprint als auch den Grand Prix auf dem neunten Rang. «Letztes Jahr hatte ich in Assen ein paar Schwierigkeiten, daher sind meine Erwartungen nicht besonders hoch», meinte der 30-Jährige. «Aber es ist ein Back-to-Back-Rennen, direkt nach Mugello. Wir haben einige interessante Daten, um unser Wochenende optimal zu beginnen.»

Dementsprechend zurückhaltend sind seine Ziele für die Rennen in den Niederlanden. «Das Ziel ist es, unseren Speed dort zu maximieren, da Assen nicht zu meinen besten Strecken gehört. Aber alles ist möglich, wir haben großes Potenzial, also werden wir sehen, was passiert.»

Fabio Di Giannantonio erreichte in Mugello die Ränge 5 und 3 – er konnte somit wertvolle Punkte auf seinen VR46-Teamkollegen gutmachen. In der WM-Tabelle liegt «Diggia» 8 Zähler hinter Morbidelli auf Position 5.

WM-Stand nach 18 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 270 Punkte. 2. A. Marquez 230. 3. Bagnaia 160. 4. Morbidelli 128. 5. Di Giannantonio 120. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 94. 8. Acosta 84. 9. Aldeguer 78. 10. Quartararo 61. 11. Vinales 54. 12. Ogura 49. 13. Binder 42. 14. Marini 38. 15. R. Fernandez 36. 16. Bastianini 35. 17. Mir 32. 18. Rins 32. 19. Miller 31. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 319 Punkte. 2. Honda 124. 3. KTM 120. 4. Aprilia 118. 5. Yamaha 92.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 308. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 248. 4. Red Bull KTM Factory Racing 126. 5. Aprilia Racing 102. 6. LCR Honda 97. 7. Monster Energy Yamaha 93. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 89. 9. Trackhouse MotoGP Team 85. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 40.