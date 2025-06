Bezzecchi (Aprilia): «Mit Marc war es fast unmöglich»

Aprilia-Held Marco Bezzecchi gelang bei der MotoGP in Assen als Dritter und Zweiter ein hervorragendes Wochenende. An WM-Leader und Sieger Marc Marquez fand aber auch er keinen Weg vorbei.

Marco Bezzecchi (26) darf mit einem dritten Platz im Sprint und Rang 2 am Sonntag vom MotoGP-Wochenende aus Assen nach Hause reisen. Den 94. Karrieresieg und das Doppel von Marc Marquez (Ducati) konnte aber auch der entfesselte Italiener aus Rimini mit der Werks-Aprilia RS-GP nicht verhindern, obwohl «Bezz» zwischenzeitlich in den Sektoren 3 und 4 sogar stärker als MM93 wirkte, der jedoch nie mehr Gas gab, als nötig war.

«Ich bin sehr, sehr glücklich, es war ein fantastisches Rennen», strahlte Bezzecchi und meinte: «Ich wollte Marc attackieren, aber er hatte das kleine Bisschen mehr im Köcher. Ich möchte mich bei allen bedanken, auch bei der Academy und bei Vale. Ich hoffe, die Fans haben es genossen und ich habe ihnen eine Show bieten können.»

Für Bezzecchi, er hat bisher vier Siege in der höchsten Klasse eingefahren, war es das elfte Podium in seiner MotoGP-Karriere. «Es war ein sehr gutes Wochenende. Ich weiß nicht, weil lange das letzte Doppel-Podium bei mir schon her ist. Das Rennen war fantastisch. Ich wollte kämpfen mit Marc. Aber in der zweiten Hälfte des Rennens hatte ich Probleme, weil er die Pace erhöht hat. Ich habe alles gegeben, um dranzubleiben, habe alles rausgepresst aus dem Motorrad. Vor der Schikane konnte ich versuchen zu überholen. In den anderen Bremszonen war ich nicht so stark – ich war gleich gut oder sogar schlechter. Mit Marc war es fast unmöglich, vor dem Ziel etwas zu versuchen. Er war sehr schnell in Kurve 15. Mit dem Windschatten war es schwierig beim Umlegen des Bikes von Kurve 14 auf 15. Ich konnte auf der Bremse vor Kurve 16 etwas ranfahren. In den letzten fünf Runden hat er nochmals einen Schritt gemacht. Aber ich hatte Spaß – ich hatte sogar viel Spaß!»

Dann gab es noch ein Missgeschick: «Ich sah einen Streckenposten mit der italienischen Flagge, die wollte ich mir schnappen. Als ich stehenblieb und die Fahne genauer sah, merkte ich, dass sie voll mit Autogrammen war. Ich wollte sie dann nicht mehr nehmen. Dann habe ich ein wenig die Konzentration verloren, habe den Motor abgewürgt und er hat mir geholfen das Bike zu starten. Die Fahne habe ich dann dem Mädchen wieder zurückgegeben.»

Zu Assen sagte Bezzecchi generell: «Ich habe super Erinnerungen, Assen hat so viel Geschichte. Es ist ein spezieller Platz. Auch die Fans sind unglaublich. Ich habe mir nach der Zieldurchfahrt extra die Zeit genommen, um allen Leuten da draußen hallo zu sagen. Sie haben mich sehr unterstützt. Ein Doppelpodium, die Feier vor der Schikane und heute das Podium machen mich sehr glücklich. Ich hoffe, die Leute haben es auch genossen.»

Mit seinen 27 Punkten aus den Niederlanden hält Bezzecchi jetzt bei 121 und ist damit WM-Sechster. Zum vor ihm platzierten Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) fehlen ihm 15 Punkte.

Ergebnisse MotoGP Assen, Rennen (29. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 40:14,072 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,635 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,666

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,084

5. Maverick Vinales (E), KTM, +10,124

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,163

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +18,896

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,295

9. Enea Bastianini (I), KTM, +23,687

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +23,743

11. Brad Binder (ZA), KTM, +24,251

12. Johann Zarco (F), Honda, +24,875

13. Alex Rins (E), Yamaha, +24,882

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,065

15. Somkiat Chantra (T), Honda, +49,219

16. Aleix Espargaro , (E), Honda, +49,360

– Ai Ogura (J), Aprilia, 26 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 16 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Assen, Sprint (28. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 20:02,150 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,351 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,247

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,269

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,686

6. Maverick Vinales (E), KTM, +4,074

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +9,064

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,159

9. Pedro Acosta (E), KTM, +8,069*

10. Brad Binder (ZA), KTM, +11,143

11. Johann Zarco (F), Honda, +11,327

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,147

13. Enea Bastianini (I), KTM, +15,290

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,899

15. Alex Rins (E), Yamaha, +15,900

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +16,707

17. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,554

18. Aleix Espargaro , (E), Honda, +27,287

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,441

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Raul Fernandez (E), Aprilia

– Joan Mir (E), Honda

* 3-Sekunden-Strafe

WM-Stand nach 20 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 307 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 181. 4. Morbidelli 139. 5. Di Giannantonio 136. 6. Bezzecchi 121. 7. Zarco 101. 8. Acosta 98. 9. Aldeguer 81. 10. Vinales 69. 11. Quartararo 67. 12. Ogura 49. 13. Binder 47. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Marini 38. 17. Rins 35. 18. Miller 33. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 356 Punkte. 2. Aprilia 145. 3. KTM 137. 4. Honda 128. 5. Yamaha 98.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 488 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 275. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Aprilia Racing 129. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. LCR Honda 102. 8. Monster Energy Yamaha 102. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 42.