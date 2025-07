Bastianini hatte Keime: Hähnchen versaute GP-Auftritt

Enea Bastianini (hier in Assen Ende Juni) verpasste das Sachsenring-Wochenende mit einer Infektion. In Brünn ist er wieder zurück

Enea Bastianini verriet im Vorfeld des Brünn-GP: Grund für seine Erkrankung am Sachsenring-Wochenende war ein Magen-Darm-Bakterium, mit dem er sich über den Konsum von Hähnchenfleisch infiziert hatte.

Tech3-KTM-Pilot Enea Bastianini verpasste krank das Rennwochenende am Sachsenring – nun ist der Italiener zurück. Und er verrät: Die Blinddarmentzündung war gar nicht das Hauptproblem seiner Erkrankung – sondern ein Magen-Darm-Bakterium, das er durch den Konsum von Hähnchenfleisch bekam. Eine Mahlzeit mit Folgen!

Bastianini verriet in Brünn: «Mir geht es wieder mehr oder weniger gut. Es war sehr kompliziert. Nach vielen Tests stellte sich heraus, dass ich ein Campylobacter von Hähnchen hatte.» Ein Campylobacter ist ein Bakterium, das eine sogenannte Campylobakteriose auslöst, die genau die unangenehmen Symptome hervorruft, die Bastianini vorige Woche hatte: Schmerzen und hohes Fieber. Dazu kommen noch schwere Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung. In einigen Fällen kann das Bakterium auch Symptome einer Blinddarmentzündung hervorrufen. Mit einem Lachen setzte der Italiener nach: «Dieses Hähnchen hat mein Wochenende ruiniert.»

Am Sachsenring-Wochenende hieß es, Bastianini falle mit einer Blinddarmentzündung aus. Es wurde befürchtet, er müsse eventuell eine (in der Regel minimalinvasive) Operation über sich ergehen lassen, bei der der Blinddarm entfernt würde. Das ist aber nicht nötig: «Mein Blinddarm war entzündet, weil alles von diesem Bakterium befallen war. Die Tests haben dann ergeben, dass eine Operation nicht nötig ist.» Alles nur wegen ein bisschen Hähnchenfleisch also!

Die Infektion wirkt bis zum Brünn-Wochenende nach: Durch die Krankheit lag Bastianini flach, konnte tagelang kein Essen oder Trinken bei sich behalten. Der Tech3-Mann: «In der MotoGP muss man bei 100 Prozent sein. Das bin ich nicht. Ich habe mehr als 3 Kilogramm an dem Wochenende verloren. Ich habe versucht, ein bisschen zu trainieren, bevor ich hergekommen bin. Mir geht es jetzt gut, ich habe mich gestern beim letzten Training gut gefühlt, aber bin nicht bei 100 Prozent. Aber ich bin zuversichtlich. Ich werde meine Energie für Samstag und Sonntag aufheben. Aber ich weiß nicht, wie mein Körper reagieren wird.» Das komplette Wochenende will er aber durchziehen.

Bastianini: «Die Herausforderung wird Sonntag sein, das lange Rennen zu machen, ohne die Woche trainiert zu haben. Das Problem ist, dass ich so viel Gewicht verloren habe. Ich habe drei Tage nichts gegessen oder getrunken. Ich habe einen kompletten Re-set gemacht.»

Als müsste der Schwierigkeitsgrad für das Wochenende noch weiter erhöht werden, steht für Bastianini auch noch eine Premiere an: Er ist noch nie in der MotoGP in Brünn gefahren. 2020 fand hier das letzte Rennen statt, seitdem wurde neu asphaltiert. Immerhin, sagt Bastianini: «In der Vergangenheit war das eine meiner Lieblingsstrecken. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die hier vorher getestet haben. Sie sagen alle, der Grip ist super.»

Bastianinis Team Tech3 hatte vorige Woche keinen Fahrer im Rennen: Bastianini fiel das gesamte Wochenende aus. Maverick Vinales stürzte und musste im GP aussetzen. Der Spanier wird in Brünn durch Pol Espargaro vertreten.

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.