Brünn: Crash von Marquez, Pecco Bagnaia erbt die Pole

MotoGP-WM-Leader Marc Marquez setzte seine Brünn-Dominanz nach Bestzeiten in sämtlichen Trainings im Qualifying fort – bis zu seinem Abflug. Die Pole-Position ging damit an Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia.

Die MotoGP ist erstmals seit 2020 wieder in Brünn: Seither haben sich nicht nur die Motorräder stark verbessert, der neue Asphalt hat ebenfalls großen Anteil an den grandiosen Rundenzeiten. Zum Vergleich: Den Rekord vor dem Wochenende hielt Marc Marquez mit 1:54,596 min, aufgestellt im Jahr 2016 mit einer Honda RC213V.



Im FP2 am Samstagmorgen war der WM-Dominator aus dem Ducati-Lenovo-Werksteam mit 1:53,145 min bereits um 1,451 sec schneller! Und das, obwohl der Freitag wegen der Mischbedingungen und dem nassen Zeittraining für die Abstimmung der Maschinen kaum einen Nutzen hatte.

Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) und Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) schafften als Schnellste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, der Italiener sorgte mit 1:52,715 min für den nächsten Rekord.

Im ebenfalls 15-minütigen Qualifying 2 bei Bewölkung und 22 Grad Celsius Lufttemperatur (38 Grad Asphalt) gelang Marc Marquez in der zweiten fliegenden Runde mit 1:52,522 min die beste Zeit jemals auf dem Brünn Circuit.

Bagnaia gelang im ersten Stint keine gezeitete Runde; den zweiten Stint eröffnete er und katapultierte sich mit 1:52,303 min an die Spitze – erneut ein Rekord!

Während Marco Bezzecchi seine Hoffnungen mit einem Highspeedcrash in Kurve 1 begraben musste – trotzdem Startplatz 4 –, sahen wir den Showdown. Marc Marquez ging mit Bagnaia und Bruder Alex im Schlepptau in seine finale Runde, die beiden konnten ihm jedoch nicht folgen. Dann der Schock: Marc Marquez rutschte in Kurve 13 mit hoher Geschwindigkeit aus und rutschte bis zu den Airfences. Johann Zarco (LCR Honda) war kurz zuvor an gleicher Stelle gestürzt und flüchtete im Kiesbett, als er Marc anfliegen sah. Zeitgleich stürzte Jack Miller (Pramac Ducati) in Kurve 10.

Bagnaias Bestzeit blieb damit unangetastet, der Italiener raste überraschend zum ersten Mal in dieser Saison auf Pole-Position, Marc Marquez und Yamaha-Star Fabio Quartararo komplettieren die erste Startreihe.



Bezzecchi (Aprilia) steht auf der vierten Grid-Position, Joan Mir wurde als bester Honda-Pilot Fünfter und startet damit im Sprint am Samstag und im Grand Prix am Sonntag neben Raul Fernandez.



Startreihe 3 bilden Pedro Acosta mit der schnellsten KTM, der WM-Zweite Alex Marquez (Gresini Ducati) und Zarco.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Qualifying 2 (19. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:52,303 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,219 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 0,305

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,341

5. Joan Mir (E), Honda, +0,460

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,493

7. Pedro Acosta (E), KTM, 0,527

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,547

9. Johann Zarco (F), Honda, +0,574

10. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,677

11. Enea Bastianini (I), KTM, +1,014

12. Jorge Martin (E), Aprilia, +1,311



Die übrigen Startplätze:

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati

14. Pol Espargaró (E), KTM

15. Alex Rins (E), Yamaha

16. Luca Marini (I), Honda

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati

19. Brad Binder (ZA), KTM

20. Takaaki Nakagami (J), Honda

21. Ai Ogura (J), Aprilia

22. Augusto Fernández (E), Yamaha