Jorge Martin (Aprilia): Kartbahn und Rennrad! 27.07.2025 - 10:13 Von Johannes Orasche

© privat Jorge Martin und Valentin Perrone beim Training © privat Jorge Martin auf dem Rennrad Zurück Weiter

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin nutzt seine wieder erlangte Fitness auch in der Sommerpause zu intensiven Sessions und beteiligt sich am Wochenende an einem speziellen Rad-Event in der Wahlheimat Andorra.