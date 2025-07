So sieht der MotoGP-Kalender 2026 aus

Am 24. Juli wurde der vorläufige MotoGP-Kalender für die Saison 2026 vorgestellt. Es werden wieder 22 Grands Prix gefahren. Start ist Anfang März in Thailand, zwei Wochen später findet die Premiere in Brasilien statt.

Die MotoGP-Saison 2026 wird wieder 22 Grands Prix umfassen. Einige Events finden im nächsten Jahr an ungewohnten Terminen statt – zum Beispiel das Spektakel auf dem Red Bull Ring.

Der Startschuss erfolgt Anfang März im Thailand – wie schon 2025. Vom 20. bis 22. März wird der Große Preis von Brasilien stattfinden (SPEEDWEEK.com berichtete). Damit kehrt die MotoGP-WM in einen wichtigen Markt zurück – die Arbeiten in Goiania sind in vollem Gange, um rechtzeitig fertigzuwerden für die Pemiere.

Danach geht es nach Austin, wo Ende März der US-GP ausgetragen wird. Bevor Ende April in Jerez der erste Grand Prix auf europäischem Boden stattfindet, werden die MotoGP-Asse zwei Wochen zuvor in die Wüste zum Katar-GP reisen.

Nach dem Spanien-GP werden im Mai die Rennwochenenden in Le Mans, Barcelona und Mugello stattfinden. Anfang Juni geht es in Balaton weiter – der Ungarn-GP wird 2026 somit zweieinhalb Monate früher stattfinden als in diesem Jahr. Auch der 2025 wieder in den Kalender aufgenommene Tschechien-GP in Brünn rückt terminlich nach vorne – er wird nächstes Jahr vom 19. bis 21. Juni stattfinden.

Im Gegensatz dazu wird in Assen (26. bis 28. Juni) und auf dem Sachsenring (10. bis 12. Juli) zu gewohnten Terminen gefahren.

Nach der dreiwöchigen Sommerpause geht es Anfang August in Silverstone weiter. Danach folgen zwei freie Rennwochenenden, bevor es vom 28. bis 30. August ins MotorLand Aragon geht.

Mitte September gastiert die MotoGP an der Adria in Misano, und eine Woche danach findet der Österreich-GP auf dem Red Bull Ring statt. Somit wurden die Rennen in Spielberg von August auf September verschoben.

Danach geht es auf die Asien- und Australien-Tour. Dort nimmt wieder alles seinen gewohnten Lauf. Erster Halt: Motegi, Japan, vom 2. bis 4. Oktober, eine Woche später geht es mit dem Grand Prix von Indonesien in Mandalika weiter. Nach einem freien Wochenende folgt dann Ende Oktober das Doppel Phillip Island (Australien) und Sepang (Malaysia).

Das Finish der MotoGP-Saison 2026 findet traditionsgemäß in Europa statt. Mitte November geht es zunächst auf die spektakuläre Rennstrecke in Portimao, vom 20. bis 22. November findet das Saisonfinale in Valencia statt.

Vorläufiger MotoGP-Kalender 2026:

Thailand, Buriram: 27. Februar bis 1. März

Brasilien, Goiania: 20. bis 22. März

USA, Texas: 27. bis 29. März

Katar, Doha: 10. bis 12. April

Spanien, Jerez: 24. bis 26. April

Frankreich, Le Mans: 8. bis 10. Mai

Spanien, Barcelona: 15. bis 17. Mai

Italien, Mugello: 29. bis 31. Mai

Ungarn, Balaton: 5. bis 7. Juni

Tschechien, Brünn: 19. bis 21. Juni

Niederlande, Assen: 26. bis 28. Juni

Deutschland, Sachsenring: 10. bis 12. Juli

Sommerpause

England, Silverstone: 7. bis 9. August

Spanien, Aragon: 28. bis 30. August

Italien, Misano: 11. bis 13. September

Österreich, Spielberg: 18. bis 20. September

Japan, Motegi: 2. bis 4. Oktober

Indonesien, Mandalika: 9. bis 11. Oktober

Australien, Phillip Island: 23. bis 25. Oktober

Malaysia, Sepang: 30. Oktober bis 1. November

Portugal, Portimao: 13. bis 15. November

Spanien, Valencia: 20. bis 22. November