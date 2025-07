Marc Marquez hatte Spaß mit dem MX-Bike von Ducati

MotoGP-Ass Marc Marquez absolvierte in dieser Woche eine spektakuläre Offroad-Trainingseinheit. Der WM-Leader erlebte seine Premiere mit dem brandneuen Motocross-Bike von Ducati, der Desmo450 MX.

In Brünn holte Marc Marquez als erster Ducati-Pilot in der Geschichte der MotoGP fünf Grand-Prix-Siege in Folge. Es war sein achter GP-Sieg in zwölf Rennen, insgesamt sein 70. in der Königsklasse der Motorrad-WM. Von den zwölf Sprints hat er 2025 elf gewonnen.

Der Spanier ist derzeit in der MotoGP das Maß aller Dinge. In der Gesamtwertung hat er bereits 120 Punkte Vorsprung auf Bruder Alex (Gresini Ducati). Teamkollege Pecco Bagnaia liegt mittlerweile 168 Punkte zurück.

Momentan hat die MotoGP-WM Sommerpause. Für MM93 ist dies jedoch kein Grund, sich auf die faule Haut zu legen. Vielmehr hatte er in der ersten «Ferienwoche» Spaß mit der Desmo450 MX, dem brandneuen Motocross-Bike von Ducati. Auf seinem Instagram-Account postete der 32-Jährige ein Video mit dem Text: «So klingt Sommerpause!» Der achtfache Weltmeister wetzte über die Motocross-Piste und stellte mit spektakulären Sprüngen seine Offroad-Qualitäten unter Beweis.

Die neue Ducati Desmo450 MX wird derzeit an die europäischen Händler ausgeliefert (SPEEDWEEK.com berichtete). In der MXGP-Weltmeisterschaft wird das Bike in dieser Saison von Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini gefahren.

Für Marc Marquez geht die Arbeit Mitte August wieder los – wenn die MotoGP auf dem Red Bull Ring in Spielberg zu Gast ist.