MotoGP in Spielberg ab 2026 im September

Das MotoGP-Spektakel auf dem Red Bull Ring wird ab dem nächsten Jahr immer im September über die Bühne gehen. Am 24. Juli wurde von der FIM der vorläufige Kalender für die Saison 2026 vorgestellt.

Die MotoGP befindet sich derzeit in der Sommerpause. Vom 15. bis 17. August startet die Motorrad-WM dann auf dem österreichischen Red Bull Ring in die zweite Saisonhälfte.

Bevor die MotoGP-Asse im August nach Spielberg reisen, veröffentlichte die FIM am 24. April den vorläufigen Kalender für die nächste Saison. Darin ist zu entnehmen, dass der Österreich-GP 2026 vom 18. bis 20. September stattfinden wird – ein ungewohnter Termin, denn bisher war die MotoGP-WM immer im August in der Steiermark zu Gast.

«Den Red Bull Ring erreicht das Feedback vieler Fans, dass sie gerne das GP-Wochenende in der Steiermark besuchen würden, es jedoch in die Hauptreisezeit fällt und beides schwer vereinbar ist. Gemeinsam mit der MotoGP hat der Red Bull Ring eine Lösung erarbeitet, um einen späteren Österreich-Termin zu finden und damit dem Feedback der heimischen Motorsport-Fans Rechnung zu tragen. So müssen sie sich nicht zwischen ihrem Urlaub und der Rennaction entscheiden, sondern können beides genießen. Ab 2026 wird der ‘Motorrad Grand Prix von Österreich’ deshalb im Spätsommer stattfinden», hieß es in einer Presseaussendung des Red Bull Rings am 24. Juli.

Außer dem Termin, würde sich für die Fans nichts ändern, wurde in der Aussendung betont: «Das beste Entertainment mit Side Events, Live-Konzerten, Autogramm-Sessions mit den WM-Stars, Stunt Shows und Air Displays steigt auch künftig am Spielberg.»

Übrigens sind für das MotoGP-Wochenende 2025 im August unter www.redbullring.com noch Tages- und Wochenendtickets erhältlich.

Vorläufiger MotoGP-Kalender 2026:

Thailand, Buriram: 27. Februar bis 1. März

Brasilien, Goiania: 20. bis 22. März

USA, Texas: 27. bis 29. März

Katar, Doha: 10. bis 12. April

Spanien, Jerez: 24. bis 26. April

Frankreich, Le Mans: 8. bis 10. Mai

Spanien, Barcelona: 15. bis 17. Mai

Italien, Mugello: 29. bis 31. Mai

Ungarn, Balaton: 5. bis 7. Juni

Tschechien, Brünn: 19. bis 21. Juni

Niederlande, Assen: 26. bis 28. Juni

Deutschland, Sachsenring: 10. bis 12. Juli

Sommerpause

England, Silverstone: 7. bis 9. August

Spanien, Aragon: 28. bis 30. August

Italien, Misano: 11. bis 13. September

Österreich, Spielberg: 18. bis 20. September

Japan, Motegi: 2. bis 4. Oktober

Indonesien, Mandalika: 9. bis 11. Oktober

Australien, Phillip Island: 23. bis 25. Oktober

Malaysia, Sepang: 30. Oktober bis 1. November

Portugal, Portimao: 13. bis 15. November

Spanien, Valencia: 20. bis 22. November