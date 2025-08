MotoGP in Spielberg: Das sind die Legenden-Bikes!

Von Gustl Auinger über Giacomo Agostini, Toni Mang, Casey Stoner, Dani Pedrosa bis Luca Cadalora und Tom Lüthi – Top-Asse früherer Tage werden das MotoGP-Wochenende auf dem Red Bull Ring mit einer Parade aufwerten.

Vom 15. bis 17. August schlägt die MotoGP-WM wieder auf dem Red Bull Ring in Spielberg auf. Für das zehnjährige Jubiläum der neuen Grand-Prix-Ära in der Steiermark – die Rückkehr erfolgte 2016 – wurde das Rahmenprogramm für das Wochenende um eine spektakuläre Legenden-Parade erweitert.

Wie berichtet, werden Top-Asse vergangener Tage bei einer Legenden-Parade um die Piste glühen. Mit dabei sind die deutschsprachigen Helden Gustl Auinger und Toni Mang. Dazu kommen Stars wie Dani Pedrosa, Casey Stoner, Giacomo Agostini, Loris Capirossi, Andrea Dovizioso und Luca Cadalora. Ebenfalls beim Spektakel dabei sein werden Simon Crafar und Tom Lüthi.

SPEEDWEEK.com kennt mittlerweile auch die Schätze, welche von diesen Grand-Prix-Größen bewegt werden. GP-Sieger, Rookie-Scout und ServusTV-Experte Gustl Auinger wird seine 125er-Morbidelli aus seinem Workshop in Fohnsdorf holen. Dem fünffachen Weltmeister Toni Mang wird eine Kawasaki aus den frühen 1980er-Jahren zur Verfügung gestellt. Als Mechaniker wird sogar der legendäre Sepp Schlögl aufgeboten.

Dani Pedrosa chauffiert eine KTM 250 FFR aus dem Jahr 2008. Giacomo Agostini soll in Spielberg eine 500er MV Agusta aus den späten 1960er-Jahren um die Piste pilotieren. Andrea Dovizioso darf sich auf eine 500er-Yamaha im Marlboro-Look aus dem Jahr 1986 freuen – mit diesem Bike fuhr damals Eddie Lawson. Luca Cadalora wird auf einer 500er-Zweitakter-Yamaha aus dem Jahr 1998 sitzen.

Das Bike von Aussie-Legende Casey Stoner ist noch nicht offiziell bekannt. Loris Capirossi wird auf seiner schwarzen Aprilia 250 aus dem Jahr 1998 sitzen, mit der er damals in einem umstrittenen Finale den WM-Titel gegen Tetsuya Harada holen konnte. Tom Lüthi wird eine Moto2-Kalex in den Farben des heutigen Intact-GP-Teams aus dem Jahr 2019 fahren. Die 500er-Zweitakt-Yamaha des WCM-Teams in Red-Bull-Farben wird von Ex-GP-Sieger und Chef-Steward Simon Crafar eingesetzt – original wurde das Bike 2002 von John Hopkins gesteuert.