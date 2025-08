Abreißvisiere: Unnötige Gefahr beim MotoGP-Start?

Unmittelbar vor dem Rennstart entfernte Abreißvisiere kreierten bereits einige hitzige Situationen: Das Problem ist lösbar, einige MotoGP-Piloten fragen sich, wann die Regeln endlich verschärft werden.

Dank der hoch entwickelten Startvorrichtungen können moderne MotoGP-Bikes extrem schnell beschleunigen. Die Startphasen der Rennen sind für die Fahrer und Fans aufregend, aber auch nicht ganz ungefährlich. Nicht nur durch die Risikobereitschaft der Piloten können hitzige Situationen entstehen. In der jüngeren Vergangenheit sah man einige Vorfälle mit Abreißvisieren.

Die Fahrer verwenden Abreißvisiere für eine bessere Sicht. Lästige Insekten oder Schmutz auf dem Visier lassen sich damit schnell entfernen. Doch gelangt eine dieser dünnen Folien unter einen Hinterreifen, dann führt das zu einem unberechenbaren Fahrverhalten. Einige Fahrer fragen sich, warum es nach wie vor keine Regel gibt, die eine Verwendung der Abreißvisiere unmittelbar vor dem Rennstart untersagt.



Jack Miller ist einer der Piloten, die sich ein Verbot wünschen. Beim Sachsenring-Grand-Prix kam es an Millers Yamaha zu einem Zwischenfall. Beim Start des Sprintrennens beklagte der Australier eine schlechte Traktion, die voraussichtlich auf ein Abreißvisier zurückzuführen war.



Das Problem macht auch vor prominenten Namen keinen Halt: Im Vorjahr erwischte es Marc Marquez in Australien. Die Ducati des Spaniers verlor beim Start schlagartig die Traktion, weil Marquez' eigenes Abreißvisier unter den Hinterreifen flog. Marquez konnte den Hinterradrutscher beim Start abfangen. Dass derartige Situationen zu dramatischen Startunfällen führen können, erfordert nicht viel Phantasie.



Warum gibt es kein Verbot für Abreißvisiere unmittelbar vor dem Start? «Wir haben das vor einigen Jahren angefragt», lässt Jack Miller durchblicken. Der Australier befürwortet eine Regel, die die Verwendung der Abreißvisiere einschränkt. Die Gefahr, dass ein Fahrer im Feld quer schießt, weil das Hinterrad durchdreht, ist präsent. «Zudem besteht die Gefahr, dass man in ein Motorrad fährt, das nicht richtig beschleunigt», warnt Miller.



Warum einige seiner Kollegen bereits nach der Einführungsrunde das oberste Abreißvisier entfernen, kann Miller nicht nachvollziehen. Natürlich will jeder Fahrer mit der bestmöglichen Sicht ins Rennen starten. Doch wie stark kann ein Visier nach nur einer Runde verschmutzt sein?



«Die Fahrer versuchen, ein Abreißvisier abzuziehen, bevor sie ihren Startplatz einnehmen. Sie wollen vermeiden, dass es unter dem eigenen Motorrad klebt. Doch der Wind sorgt dafür, dass die Visiere mitgezogen werden. Es ist also ziemlich dumm, das zu machen. Ich sehe keinen Grund dafür», macht Miller seinem Unmut freien Lauf und kritisiert einige seiner Kollegen: «Viele Fahrer starten mit drei Abreißvisieren ins Rennen, nur um eines davon bereits in der Einführungsrunde abzureißen.»