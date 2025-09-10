Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.

Marc Marquez wurde in einem direkten Duell geschlagen, wodurch seine Serie von sieben GP-Siegen in Folge beendet wurde. Aber dazu war ein anderer Marquez nötig. Es geschah beim Großen Preis von Katalonien auf der schnellen und anspruchsvollen Rennstrecke von Montmelo außerhalb von Barcelona, eine Autostunde vom Wohnort der Familie Marquez entfernt. Es war quasi ein Heim-GP für die Brüder, die die Weltmeisterschaft auf eine noch nie dagewesene Weise dominieren.

Natürlich gab es schon früher Brüder, die gegeneinander antraten. Zuletzt waren es die Espargaros. Und auch die Binders, obwohl die Südafrikaner meist in verschiedenen Klassen antraten. Nichts ist aber mit dem Niveau von Marc und Alex zu vergleichen. Zusammen haben sie die MotoGP zu einer Familienangelegenheit gemacht

Der Sieg von Alex ließ den älteren Bruder feiern, als wäre es sein eigener. Er ging zwar mit mehr Punkten aus dem Wochenende hervor, aber das lag nur daran, dass sein jüngerer Bruder einen sicheren Sprint-Sieg am Samstag verschenkte. Nach zwei Dritteln der Distanz, als sich sein engster Verfolger (natürlich Marc) schon mit Platz 2 zufriedengegeben hatte, stürzte Alex in der berüchtigten Kurve 10 am Ende der Gegengeraden – somit hatte er sein perfektes Wochenende im Kiesbett begraben.

«Übermäßiges Selbstvertrauen» war eine schlechte Ausrede für einen schweren Eigenfehler, aber es gab noch eine Chance auf Wiedergutmachung. Am Sonntag war er dadurch konzentrierter und fuhr, wie er selbst sagte, «ein perfektes Rennen». Lustigerweise sagte auch der Zweitplatzierte Marc, er sei ein perfektes Rennen gefahren. Nur nicht so schnell wie das perfekte Rennen seines Bruders.

Für Alex war es der zweite Saisonsieg, aber der erste in Jerez war zustande gekommen, nachdem Marc gestürzt war. Es ist noch etwas zu früh, um einen Generationswechsel vorherzusagen. Aber es war dennoch ein bedeutender Moment. «Mein ganzes Leben lang war Marc schneller als ich», strahlte Alex nach dem Rennen. Und das nicht nur in Sachen Geschwindigkeit, wie Marc bestätigte, sondern in jeder Hinsicht, was Kraft, Leistung und athletische Fähigkeiten angeht. Das ist ein natürlicher Vorteil seiner drei Jahre älteren Bruder. Ein Vorteil, fügte er lächelnd hinzu, der «mit 23 Jahren» verloren geht. Allerdings dauerte es noch ein paar Jahre länger, bis sich das Geschwisterverhältnis umkehrte. Alex ist jetzt 29, Marc 32.

Das Ergebnis kam nicht unerwartet. Marc hatte schon vor dem Start vorausgesagt, dass Alex sein stärkster Rivale sein würde, und er war definitiv der schnellere Bruder. Das war auch schon am Ende der letzten Saison so gewesen, bei den Tests in Barcelona nach dem Rennen, und er holte sich die Pole-Position. Dafür gab es eine einfache Erklärung, die jedoch weitreichende Auswirkungen hatte, da sie die kleinen Unterschiede verdeutlichte, die nicht nur die Brüder, sondern das gesamte MotoGP-Feld voneinander trennen, das sich innerhalb Nuancen bewegt, wo Hundertstelsekunden den Unterschied zwischen Held und Verlierer ausmachen.

Marc sagte: «Wir sind Brüder, aber wir haben unterschiedliche Stile. Seine Stärken sind meine Schwächen.» Konkret sind das schnelle Rechtskurven, von denen es auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya besonders viele gibt, im Vergleich zu nur einer Handvoll von Marcs bevorzugten Linkskurven – er bezeichnete die Piste als «Problemstrecke», auf der er seit 2013 nur zwei Siege erringen konnte.

«Ich bin ihm im Grand Prix gefolgt und konnte [in den Rechtskurven] die gleiche Geschwindigkeit fahren, aber ich hatte Probleme mit dem Motorrad. Er war geschmeidig und hatte einen Vorteil beim Herausfahren. In den Linkskurven konnte ich Boden gutmachen, aber ich war nie nah genug, um ihn zu überholen.» Hätte er weniger gekämpft, wenn sein Gegner Bagnaia, Bezzecchi oder (damals) Rossi gewesen wäre? Auf keinen Fall. «Man will alle schlagen. Sogar seinen Bruder.»

Nach dem Großen Preis von San Marino und seinem Sieg im Hauptrennen am Sonntag hat Marc Marquez in der WM-Tabelle 182 Punkte Vorsprung auf Alex. Noch steht es nicht fest, aber nur eine totale Katastrophe könnte Marc daran hindern, den diesjährigen Titel zu holen – ein denkwürdiges Comeback, nachdem seine glanzvolle frühe Karriere durch eine vierjährige Verletzung beeinträchtigt wurde, die seinen einzigartigen Fahrstil praktisch zunichte machte und ihn zu einer Reihe von Operationen zwang, bevor sein rechter Oberarmknochen schließlich (zum vierten Mal) in zwei Teile gesägt und um erstaunliche 30 Grad zurück in die normale Position gedreht wurde.

Der Vorsprung von Alex, der in Misano Zweiter und Dritter wurde, auf Pecco Bagnaia beträgt 93 Punkte. Bagnaia ist Opfer eines weiteren entscheidenden Faktors – die aktuelle Ausbaustufe der Ducati Desmosedici. Die GP25 von Marc (und Pecco) und die GP24 von Alex sind sich sehr ähnlich, unterscheiden sich jedoch in entscheidenden Punkten. Nur Marc kann mit der GP25 zuverlässig Siege einfahren, und er ist der Veteran, der auf einer Honda, die andere zunehmend als schwer zu fahren empfanden, Rennen und Titel gewonnen hat. Alex hingegen hat die ein Jahr alte GP24 ermöglicht, wie nie zuvor zu glänzen.

Hat der Gresini-Pilot einen Wendepunkt im Kräfteverhältnis zwischen den dominierenden Geschwistern erreicht? Wahrscheinlich nicht, aber es war dennoch ein Meilenstein. In Katalonien hat sich der Abstand zwischen den Brüdern verringert.