«Metalhead» Jack Miller ist großer Rammstein-Fan!

Jack Miller hat neben schnellen Motorrädern und der MotoGP eine weitere Leidenschaft – die Musik. Dabei mag er es am liebsten hart und hört Heavy Metal. Weshalb er eine Schwäche für die deutsche Band Rammstein hat.

Jack Miller zählt zu den Routiniers im Fahrerlager der MotoGP. Der Moto3-Vizeweltmeister von 2014 stieg 2015 direkt in die Königsklasse der Motorrad-WM auf und übersprang somit die Moto2. In seiner langen Karriere trat der 30-Jährige bereits für vier verschiedene Hersteller – Honda, Ducati, KTM und Yamaha – an und konnte vier MotoGP-Siege feiern. Seine beste WM-Platzierung erreichte er 2021 mit Gesamtrang 4, als er für das Ducati-Werksteam fuhr.

2025 steht Miller bei Pramac Yamaha unter Vertrag. Mit seinem Speed und einigen Achtungserfolgen konnte er den japanischen Hersteller davon überzeugen, ihm auch 2026 eine M1 zur Verfügung zu stellen.

Der Australier ist bei den Fans sehr beliebt. Auch im Fahrerlager wird Miller wegen seiner direkten, lockeren und authentischen Art geschätzt. Mit seinem draufgängerischen Fahrstil sorgt Miller an den Rennwochenenden regelmäßig für spektakuläre Szenen, manchmal prescht er damit über das Ziel hinaus und landet im Kiesbett.

Passend dazu ist auch sein Musikgeschmack. Denn in seiner Freizeit hört «Jackass» gerne Musik, bei der es etwas rauer zugeht, wie er im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com verriet. «Ich mag Rock und Heavy Metal. Ich bin außerdem ein großer Rammstein-Fan! Ich kann zwar nicht verstehen, was sie singen, aber die Musik ist fantastisch. Die Show und das Spektakel auf der Bühne mit der Pyrotechnik sind großartig», schwärmte Miller von der deutschen Band. «Ich würde gerne einmal ein Konzert von ihnen besuchen – ich schaue mir deren Liveauftritte auf YouTube sehr gerne an. Wenn ich im Fitnesscenter trainiere, dann ziehe ich mir dabei generell gerne Live-Konzerte rein.» Miller mag viele Bands, die eine härtere Gangart an den Tag legen. «Auch Five Finger Death Punch sind fantastisch», sagte er über die US-amerikanische Metal-Formation aus Las Vegas.

Für Jack Miller hat Musik einen hohen Stellenwert. Dabei muss es nicht immer Metal sein. «Generell mag ich Musik sehr gern – von Country über die alten Sachen wie Jimmy Hendrix und The Doors, bis hin zu ‘Nu Metal’.»

Australien hat eine lebendige Rock- und Metal-Szene mit international bekannten Künstlern. Eine der größten Bands überhaupt kommt aus «Down Under». «AC/DC sind momentan auf Tour, aber ich denke, dass sie langsam zu alt werden», lachte Miller, der in Townsville geboren wurde. «Angus (Young) sitzt schon fast im Rollstuhl, gibt aber immer noch alles!»