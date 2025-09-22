Casey Stoner & Valentino Rossi: Duell auf vier Rädern

Die MotoGP-Ikonen Casey Stoner und Valentino Rossi absolvierten letzte Woche ein gemeinsames Kart-Training in Italien. Mit dabei waren die VR46-Akademie-Asse Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli.

Casey Stoner war in diesem Sommer regelmäßig bei MotoGP-Events zu Gast. Mitte August nahm der Australier auf dem Red Bull Ring an der Legenden-Parade vor dem Rennen der Königsklasse am Sonntag teil. Zudem stand er in Österreich den Journalisten Rede und Antwort, wobei er sich kritisch zur aktuellen MotoGP-Ära und der Zukunft äußerte.

Auch beim Rennwochenende auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli war Stoner mit dabei und gab MotoGP-Piloten wie Pecco Bagnaia oder Luca Marini in der Box wertvolle Tipps. Im Zuge des MotoGP-«Iconic»-Events in Rimini wurde der zweifache Weltmeister (2007 und 2011) in die MotoGP-Hall-of-Fame aufgenommen.

Neben seinen Besuchen im Fahrerlager war der 39-Jährige auch abseits der Rennstrecke mit den MotoGP-Assen unterwegs. So absolvierte Stoner im August in Andorra ein Trial-Training mit Fabio Quartararo und weiteren GP-Fahrern.

Letzte Woche stand eine Kart-Session mit Valentino Rossi und der VR46-Akademie auf dem Programm. Neben Rossi waren Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Andrea Migno und Moto2-Misano-Sieger Celestino Vietti mit dabei. Gefahren wurde auf dem Cogis Karting im italienischen Corridonia, das etwa eineinhalb Auto-Fahrstunden unterhalb von Rimini liegt.

Rundenzeiten wurden keine veröffentlicht. Die Rennfahrer zeigten aber auf vier Rädern viel Ehrgeiz – gemeinsame Analysen inklusive. «Ein ‘normaler’ Donnerstag mit den Karts», hieß es auf dem Instagram-Account der VR46-Akademie.