Franco Morbidelli: «Eine wunderbare Geschichte»

Franco Morbidelli fühlt sich mit seinem Team und seinem Mentor Valentino Rossi besonders verbunden. Diese «Liebesgeschichte» würde er gern auch an die kommenden Generationen weitergeben.

Ein Team, ein Fahrer – manchmal passt es irgendwie. Anlässlich seiner Vertragsverlängerung bei Valentino Rossis Team VR46-Ducati hat Franco Morbidelli über die ganz großen Gefühle, eine Liebe für seinen Arbeitgeber gesprochen.

Klar ist: Der erste Schützling aus Rossis Akademie fühlt sich merklich wohl bei dem Team aus Tavullia – und verriet im Gespräch mit SPEEDWEEK.com auch, dass er sich für die Zukunft vorstellen könne, diese großen Emotionen an die nächste Generation Rennfahrer weiterzugeben.

Morbidelli: «Auf jeden Fall. Das ist etwas Wunderschönes. Und wenn ein anderer Fahrer das erleben können und man dieses Gefühl mit dem Team teilen kann, und wenn ich meine dabei Hilfe anbieten kann, so wie wir es bereits mit den kleinen Kindern tun, die kürzlich in die Akademie aufgenommen wurden, dann ist das wunderbar. Wenn ich sie in Zukunft in der MotoGP fahren und ihr Bestes geben sehen kann, wie sie die Farben tragen, mit denen sie aufgewachsen sind. Das wird ein wunderbares Gefühl für sie sein und insgesamt eine wunderbare Geschichte.»

Der Italiener mit brasilianischen Wurzeln führt aus: «Das ist auch etwas, was diesen Sport, den Motorsport und die MotoGP im Allgemeinen ausmacht. Das ist definitiv etwas von großem Wert und etwas, dessen Wert über den Sport hinausgeht. Es ist eine Liebesgeschichte.» Eine Liebesgeschichte, die Morbidelli gern weiterschreiben möchte…