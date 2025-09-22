Rivola (Aprilia): Freue mich darauf, Marc zu besiegen

Aprilia-Rennchef Massimo Rivola lobte die Leistungen von Marco Bezzecchi beim MotoGP-Wochenende in Misano. Zugleich trauerte er einer vergebenen Chance nach, Marc Marquez (Ducati) zu schlagen. «Ohne diesen Fehler…»

Marco Bezzecchi hatte in Misano ein sehr erfolgreiches MotoGP-Wochenende. Mit dem Sieg im Sprintrennen und Rang 2 im Grand Prix versetzte der Italiener die heimischen Fans in Ekstase. Auch die Aprilia-Crew war nicht mehr zu halten und feierte ihren Helden lautstark vor der Team-Hospitality.

Aprilia-Rennchef Massimo Rivola zollte seinem Fahrer Respekt und fand nach dem Grand Prix Worte der Anerkennung. «Ein fast perfektes Wochenende! Letztendlich müssen wir mit dem Endergebnis und der Leistung zufrieden sein», sagte Rivola. «Ich habe mir die Zeitenliste angesehen – Alex (Marquez) lag 7,2 Sekunden hinter Marco. Sie (Bezzecchi und Marc Marquez) haben also in einer anderen Liga gespielt.»

Trotz der Freude über das erfolgreiche Wochenende, trauerte Rivola einem möglichen GP-Sieg nach – dieser wäre in Reichweite gewesen. «Bez» führte die ersten elf Runden im Grand Prix an, doch ein Fehler in Runde 12 in Kurve 8 ermöglichte es WM-Leader Marc Marquez, die Führung zu übernehmen – diese gab der Ducati-Pilot bis zur Ziellinie nicht mehr ab.

«Leider hat er (Bezzecchi) einen kleinen Fehler gemacht, als der Wind etwas nachließ, aber das ist okay. Es ist ein weiterer Ansporn, für den Rest der Saison noch mehr zu geben, und früher oder später werden wir es schaffen», ist sich Rivola sicher. «Ohne diesen Fehler hätte er gewinnen können, aber es war ein großartiges Rennen – vor allem für die Fans. Ich dachte wirklich, dass die Führung eine Chance sein könnte, aber gegen Marc kann man sich nie entspannen. Wir müssen Marco Anerkennung entgegenbringen, weil er bis zum Schluss dabeigeblieben ist.»

Rivola fügte hinzu, dass die Leistungen von Bezzecchi in diesem Jahr bislang über den Erwartungen liegen. «Ehrlich gesagt hat er mehr geleistet als erwartet. Aber mit seiner Einstellung zum Team, seiner Haltung und der Arbeitsbelastung, die er trägt, denke ich, dass es für ihn und auch für uns noch Verbesserungspotenzial gibt. Ich freue mich darauf, Marc in einem anderen Rennen zu besiegen.»