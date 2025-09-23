Was die MotoGP mit den Helden von damals vorhat

Die MotoGP möchte die Hall-of-Fame-Neuzugänge Rossi, Stoner, Pedrosa, Schwantz & Co. zukünftig noch mehr in die Vermarktung einbeziehen. Am 6. Dezember wird zudem das FIM Racing Motorcycle Museum eingeweiht.

Beim MotoGP-«Iconic»-Event in Rimini wurden 17 der besten Motorradrennfahrer aller Zeiten in die Hall of Fame aufgenommen. Die anwesenden Neuzugänge sind der Serie bestens bekannt. Giacomo Agostini und Casey Stoner fuhren beide im August beim Großen Preis von Österreich im Rahmen der Legenden-Parade Runden auf historischen Maschinen. Valentino Rossi hat ein Team, ein Familienmitglied und vier Fahrer aus seiner VR46-Akademie am Start. Dani Pedrosa ist Testfahrer für Red Bull KTM und trat zuletzt beim Großen Preis von Spanien 2024 an (er fuhr sogar beim diesjährigen IRTA-Test in Misano seine Runden). Jorge Lorenzo ist Botschafter für verschiedene Marken und arbeitet gelegentlich für den Sender DAZN, Kevin Schwantz taucht häufig beim US-Grand-Prix in COTA auf und Freddie Spencer war bis Ende 2024 Vorsitzender der FIM-Stewards. Dennoch war die Zusammenkunft berichtenswert, und die Telefonkonferenz zwischen Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta und elf Mitgliedern der Hall of Fame, die teilweise als Video bei der Zeremonie gezeigt wurde, um das Projekt anzukündigen und sie um ihre Anwesenheit in Rimini zu bitten, war einzigartig.

Die MotoGP plant, mehr mit ihren definierten «Größen» zu machen. «Sie sind bereits großartige Botschafter, aber jetzt geht es darum, wie wir Erinnerungsstücke um sie herum aufbauen und dieses Hall-of-Fame-Konzept so weit wie möglich nutzen können, um zu versuchen, den Sport weiterzuentwickeln», sagte Carlos Ezpeleta, Chief Strategy Officer bei der Dorna. «Es gibt einen langfristigen Plan, so viel wie möglich zu tun, wenn diese Personen bei den Rennen dabei sind, denn die aktuellen MotoGP-Fahrer sind mit 22 Rennen und vielen Werbeveranstaltungen sehr aktiv. Ich denke, das Gespräch, das wir mit ihnen geführt haben, ist die Art von Inhalt, die wir in Zukunft haben wollen. Sie können aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer Verbindung zum Sport dabei helfen, neue Fans zu gewinnen. Wir brauchen mehr von diesen Inhalten; wenn wir sie zusammenbringen und sie über den Sport sprechen können.»

Es ist schön und gut, dass die MotoGP ihre «eigenen» Leute feiert, aber die Hall of Fame wirkt wie eine Institution, die schon längst von der Dachorganisation hätte eingerichtet werden müssen, ähnlich wie es die FIA und die AMA für ihre Leistungsträger getan haben. Dorna hat die FIM in dieser Hinsicht überholt, aber die Verantwortlichen aller von der Weltmeisterschaft sanktionierten Serien und Veranstaltungen werden im Dezember dieses Jahres, ein Jahr nach ihrer Umfirmierung und der Eröffnung eines neuen Hauptsitzes in der Schweiz im vergangenen Oktober, endlich ihre eigene Ruhmeshalle einweihen. Die Einweihung des 1600 m² großen FIM Racing Motorcycle Museum findet am 6. Dezember in Lausanne statt, wo auch die eigene Hall of Fame untergebracht sein wird. «Das Museum ist eine Möglichkeit, unsere Geschichte und unsere Branche zu bewahren. Es wird sich von dem unterscheiden, was wir [in Rimini] gesehen haben, da wir über alle Disziplinen sprechen müssen; wir haben keine besonderen Parameter», verriet Fabio Muner, Marketingdirektor der FIM.

«Wir haben das Konzept des Museums auf drei Hauptsäulen aufgebaut. Die erste Säule ist die Würdigung der Helden, also die Geschichte der Fahrer, die die Geschichte des Motorradfahrens und des Motorradsports geprägt haben. Die zweite Säule ist ebenfalls die Würdigung der technologischen Entwicklung, also von Grahams AJS Porcupine bis zu Jorge Martins Ducati im letzten Jahr, aber auch in allen Disziplinen. Die dritte Säule besteht darin, zu erklären, wie die enormen Investitionen der Industrie in den Motorsport auf zwei Rädern das tägliche Leben der Motorradfahrer verbessert haben: Traktionskontrolle, Fahrmodi, Airbags, rutschfeste Lackierung und Helmvorschriften.»

Die Auswahl für die FIM Hall of Fame werde «eine interne Entscheidung» sein, fügte er hinzu. «Es sind nicht nur die Fahrer, sondern auch große Namen, die viel dazu beigetragen haben, diesen Sport großartig zu machen. Wir haben Promoter, wir haben Partner, wir haben Menschen, die ihr Leben dem Motorsport gewidmet haben.» Abgesehen von der Idee der Hommage, welchen Zweck erfüllen diese Galerien noch? «Ich glaube, dass man eine glänzende Zukunft aufbauen kann, indem man die Vergangenheit respektiert», meinte Muner. «Die Karrieren und Gesten dieser Fahrer können dazu beitragen, diesen Sport verständlicher zu machen und ihn wachsen zu lassen ... aufgrund des Respekts für das, was sie geleistet haben.»

In Rimini war die Veranstaltung besonders bewegend, da sie am Tag stattfand, an dem Barry Sheene seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte. Die kurzen, aber glorreichen alten Rennclips von Duke, Hailwood, Agostini und Co. erinnerten eindringlich und wehmütig an die Entwicklung der MotoGP. Auf der Bühne gab es lebende Zeugnisse dafür, wie die Vergangenheit die nächsten Generationen beeinflusst hat. Kevin Schwantz war sichtlich bewegt, als er sich an die Hilfe und Ratschläge von Sheene erinnerte, die seine Karriere mit 25 GP-Siegen (Platz 11 in der ewigen Bestenliste) ins Rollen gebracht hatten. «Er hat mich unter seine Fittiche genommen», sagte er. Sheene erkannte das spektakuläre Talent des Texaners in den alten Transatlantik-Matchrennen Mitte der 1980er Jahre und bezahlte sogar den Flug des Amerikaners nach Europa, damit er an weiteren Testfahrten teilnehmen und schließlich zu Suzuki kommen konnte. Schwantz eiferte Sheene (dem ersten Titelgewinner der Königsklasse für die japanische Marke) nach und bescherte Suzuki 1993 einen Titel. Valentino Rossi stand dann auf und würdigte wiederholt Schwantz' actionreichen Stil und seine Duelle mit Wayne Rainey als Grund für seine eigene Begeisterung. Der 46-Jährige und erfolgreichste MotoGP-Fahrer aller Zeiten (89 Siege, obwohl Marquez mit 73 Siegen aufholt) hat selbst einen enormen Einfluss gehabt. «Der Sport und die Legenden der MotoGP haben mich in meiner Jugend inspiriert und mich dazu gebracht, Rennfahrer werden zu wollen», so Pedrosa, der 31 Mal MotoGP-Sieger war. «Ich erinnere mich, wie ich Rainey, Schwantz, Doohan, Gardner und diese Jungs im Fernsehen gesehen habe, und es war verrückt. Ich liebe es so sehr.»

Geschichte erfüllte das Theater; wie sie geschrieben wurde und wie sie gebrochen wurde. «Der Traum war es, Weltmeister in der 500-ccm-Klasse zu werden und Hailwoods Rekord zu brechen, denn ich war immer der jüngste Fahrer in den Klassen, in denen ich fuhr», sagte der zweimalige Weltmeister Spencer, der der jüngste Sieger war, bevor Marquez 2013 seinen Weg in die MotoGP fand. «Als dieser Tag kam und ich 1983 gewann, was Hondas erster 500er-Titel war, und Mikes Rekord brach, konnte ich es nicht glauben ... und ich konnte mir nicht vorstellen, dass er dreißig Jahre halten würde! Wir waren privilegiert.» Marquez ist der nächste in der Reihe und «beflügelt» die nächste Generation von Youngstern, von denen einige bereits jetzt GP-Siege einfahren.

Wenn es einen Wermutstropfen in Rimini gab, dann die Tatsache, dass die MotoGP keinen originelleren Namen als «Hall of Fame» finden konnte, aber schließlich dreht sich alles um Tradition.