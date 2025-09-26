Honda-Durchbruch in Motegi? Joan Mir (4.) hat Zweifel

Vier Hersteller schafften es im Zeittraining der MotoGP in Motegi am Freitag in die Top-4, Honda mischte vorne mit. Laut Ex-Weltmeister Joan Mir gibt es einige Gründe für Optimismus. Aber…

Die gebeutelte Honda-Mannschaft hat in den vergangenen Monaten deutliche Fortschritte erzielt, endlich geht es aufwärts. Joan Mir (4.), Luca Marini (6.) und Johann Zarco (10.) schafften auf der Hausstrecke im Mobility Resort Motegi im Zeittraining am Freitagnachmittag den direkten Einzug ins Qualifying 2, das am Samstag ab 4.15 Uhr MEZ ausgetragen wird.

Auf die Bestzeit von Aprilia-Ass Marco Bezzecchi verlor Mir lediglich 0,168 sec und war damit winzige 0,001 sec langsamer als WM-Leader Marc Marquez (Ducati Lenovo) auf Position 3. Entsprechend gut gelaunt erschien der Honda-Werksfahrer zu seinem Mediengespräch.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Motegi © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller & Franco Morbidelli © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Der Unfall von Marco Bezzecchi © Gold & Goose Der Unfall von Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández Zurück Weiter

«Das war nicht schlecht, wir haben einiges Potenzial, mehr als in Misano», grinste der Weltmeister von 2020, der verletzungsbedingt auf den Test an der Adria am Montag nach dem Rennen verzichten musste. «Deshalb gab es für mich einige Fragezeichen. Der Test zu dieser Jahreszeit ist sehr wichtig, weil du in diesem einige Zweifel ausräumen kannst, die während der Saison aufkommen. Was in Misano am Freitag funktionierte, funktioniert auch hier. Das liegt auch daran, dass die Konzepte der beiden Strecken ähnlich sind. Es gibt Stop-and-go, aber auch schnelle Kurven – und der Grip ist hoch.»

Joan Mir glaubt dennoch, dass die erzielten Fortschritte Allgemeingültigkeit besitzen. «Es ist so, dass du dir in einem Bereich einen Vorteil erarbeitest, dadurch aber in einem anderen einen Nachteil hast», erklärte der 28-Jährige. «Wir haben die Verbindung zwischen Gasgriff und Hinterrad verbessert, außerdem die Aerodynamik. Dafür sind wir jetzt auf der Bremse und am Kurveneingang schlechter. In diesem Bereich war das Motorrad früher sehr gut, also müssen wir jetzt wieder daran arbeiten. Das Handling in der Rollphase muss besser werden, wenn uns das gelingt, dann sind wir sehr gut.»

Hält sich Mir in Motegi für einen Podestanwärter? «Es ist noch zu früh, darüber zu reden», stapelte der Spanier tief. «Mit gebrauchten Reifen fühle ich mich nicht sehr gut. Wir sind nicht langsam, wir gehören zu den Schnellsten. Aber ein Podestplatz – ich weiß nicht.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (26. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:43,193 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,136 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,167

4. Joan Mir (E), Honda, 0,168

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,198

6. Luca Marini (I), Honda, +0,310

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,346

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,401

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,473

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,541

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,549

12. Enea Bastianini (I), KTM, +0,550

13. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,591

14. Ai Ogura (J), Aprilia, + 0,591

15. Alex Marquez (E), Ducati, +0,591

16. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,635

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,662

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,718

19. Alex Rins (E), Yamaha, +0,820

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,920

21. Taka Nakagami (J), Honda, +1,009

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,461

23. Maverick Vinales (E), KTM, +1,608

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (26. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:44,857 min

2. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,093 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,102

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,271

5. Luca Marini (I), Honda, +0,302

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,305

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,343

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,370

9. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,421

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,500

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,515

12. Joan Mir (E), Honda, +0,566

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,642

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,643

15. Alex Márquez (E), Ducati, +0,643

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,660

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,874

19. Brad Binder (ZA), KTM, +0,893

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,902

21. Maverick Vinales (E), KTM, +0,960

22. Alex Rins (E), Yamaha, +1,008

23. Enea Bastianini (I), KTM, +1,009