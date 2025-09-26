Ist das zu glauben? Marc Marquez will zurückstecken

MotoGP-WM-Leader Marc Marquez schaffte den direkten Einzug ins Qualifying 2 auf dem Twin Ring in Motegi am Freitag erst auf den letzten Drücker. Zusammen mit dem Team Ducati Lenovo hatte er sich vergaloppiert.

Selten war ein Zeittraining so unvorhersehbar, offen und damit spannend wie am Freitagnachmittag in Motegi. Während der 60 Minuten war beinahe jeder Fahrer mal in den Top-10 platziert und wäre damit direkt im Qualifying 2 Samstag (Beginn 4.15 Uhr MEZ) gestanden. Im Umkehrschluss dümpelten selbst die Stars zeitweise in den Niederungen der Ergebnisliste, auch WM-Leader Marc Marquez.

Erst zwei Minuten vor Schluss preschte Marc auf Platz 3, auf den Schnellsten Marco Bezzecchi (Aprilia) verlor der Ducati-Gigant 0,167 sec. Mit diesem Husarenritt hielt er seine Weste weiß: Als Einziger im Feld ist Marc bei jeder Veranstaltung in diesem Jahr direkt ins Q2 eingezogen. Bruder Alex, sein letzter verbliebener WM-Widersacher und bis Motegi mit der gleichen makellosen Bilanz, scheiterte als 15. und muss den Umweg über das Q1 nehmen.

«Wir haben zu viel gearbeitet und versuchten alle Probleme auf einmal zu lösen», erklärte Marc Marquez seine Darbietung. «Manchmal musst du aber Schritt für Schritt vorgehen. Weil das Gefühl am Vormittag nicht perfekt war, versuchten wir am Nachmittag zu viel und machten es damit noch schlimmer. Gegen Schluss gingen wir in Richtung unserer Grundabstimmung und ich fuhr damit besser.»

Viele Teams und Fahrer strauchelten, was sich in zahlreichen Stürzen äußerte: Bezzecchi, Martin, Morbidelli und Miller schmissen ihre Motorräder gleich zweimal weg.



«Die Strecke vermittelte ein seltsames Gefühl», erklärte Marquez die Crash-Orgie. «In Misano war der Grip sehr hoch und hier ist er auch nicht schlecht. Aber das Motorrad fühlte sich im letzten Teil der Bremsphase sehr seltsam an, deshalb sahen wir so viele Stürze an einem Freitag wie selten bei trockenen Bedingungen. Vielleicht hing es mit der Temperatur zusammen. Als sie stieg, wurde es schwieriger, weil rutschiger. Hinzu kam der Wind. Normal ist es hier nicht so warm.»

Erobert Marc an diesem Wochenende drei Punkte mehr als Bruder Alex, dann ist er vorzeitig zum siebten Mal MotoGP-Weltmeister. Dieses Ziel hat für den 32-Jährigen Priorität, egal mit welcher Platzierung im Grand Prix am Sonntag.



«Wenn ich den Titel einfahre, dann wird am Montag niemand fragen, wievielter ich im Rennen wurde», verdeutlichte Marquez. «Eine Meisterschaft mit einem Sieg zu gewinnen, ist extrem schwierig. Richtig, in der Vergangenheit habe ich das hier dreimal geschafft. Aber du fährst in so einer Situation anders. 2019 lag ich in Thailand das ganze Rennen hinter Quartararo und hatte mehr Pace. Deshalb habe ich bis zum Ende mit ihm gekämpft. Hier sieht es so aus, als hätte ich eine gute Pace, die anderen sind aber nahe an mir dran. Deshalb werde ich es vorziehen, die Meisterschaft einzusacken, egal auf welchem Platz. Ich werde mein Bestes geben, aber in meinem Kampf geht es nicht um dieses Rennen. Ich will vor Alex ins Ziel kommen und drei Punkte mehr holen als er. Bei den nächsten Rennen haben wir dann genug Zeit, um zu kämpfen.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (26. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:43,193 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,136 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,167

4. Joan Mir (E), Honda, 0,168

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,198

6. Luca Marini (I), Honda, +0,310

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,346

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,401

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,473

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,541

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,549

12. Enea Bastianini (I), KTM, +0,550

13. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,591

14. Ai Ogura (J), Aprilia, + 0,591

15. Alex Marquez (E), Ducati, +0,591

16. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,635

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,662

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,718

19. Alex Rins (E), Yamaha, +0,820

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,920

21. Taka Nakagami (J), Honda, +1,009

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,461

23. Maverick Vinales (E), KTM, +1,608

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (26. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:44,857 min

2. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,093 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,102

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,271

5. Luca Marini (I), Honda, +0,302

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,305

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,343

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,370

9. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,421

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,500

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,515

12. Joan Mir (E), Honda, +0,566

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,642

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,643

15. Alex Márquez (E), Ducati, +0,643

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,660

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,874

19. Brad Binder (ZA), KTM, +0,893

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,902

21. Maverick Vinales (E), KTM, +0,960

22. Alex Rins (E), Yamaha, +1,008

23. Enea Bastianini (I), KTM, +1,009